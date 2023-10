Poklukar hrvaškega in madžarskega kolega obvestil o nadzoru na mejah

Vlada bo v četrtek odločala o uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, so za STA zvečer potrdili na ministrstvu za notranje zadeve. Minister Boštjan Poklukar je okoli poldneva o tem že obvestil hrvaškega in madžarskega kolega, so dodali.

Ministrstvo za notranje zadeve o tem že pripravlja tudi obvestilo Evropski komisiji v skladu s schengenskim zakonikom, o tem pa bo jutri odločala vlada. »Govorimo o predlogu začasnega ukrepa zaradi povečane stopnje ocene teroristične ogroženosti v državah EU,« je Poklukar popoldne dejal za N1.

Nadzor na notranjih schengenskih mejah v več državah

Zaradi migracijskega pritiska in tudi zaradi razmer na Bližnjem vzhodu je v zadnjem obdobju več držav uvedlo ali se odločilo za podaljšanje nadzora na notranjih schengenskih mejah.

Avstrija, ki je nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko uvedla leta 2015 na vrhuncu begunske krize, je v ponedeljek Evropsko komisijo obvestila o novem podaljšanju tega nadzora, in sicer od 12. novembra letos do 11. maja prihodnje leto. Odločitev je Dunaj utemeljil z azilnim pritiskom, velikim pritiskom na zunanje meje EU, grožnjo trgovine z orožjem in kriminalnih mrež zaradi vojne v Ukrajini ter trgovino z ljudmi.

V torek zvečer pa je Italija Slovenijo obvestila, da zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu uvaja nadzor na meji s Slovenijo. Njegova uvedba je predvidena za soboto, v začetku najprej za 10 dni z možnostjo podaljšanja.

Nadzor na notranjih schengenskih mejah izvajajo tudi nekatere druge države. Evropska komisija je sicer septembra ob napovedi več držav, da bodo ponovno uvedle nadzor na svojih mejah z drugimi članicami, poudarila, da mora biti ta nadzor skrajni ukrep.

Ponovni začasni nadzor na notranjih mejah schengenskega območja lahko države uvedejo le v primeru resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti, o tem pa morajo obvestiti Bruselj.