Policija zaostruje nadzor migracij ob južni meji

Slovenija naj bi, po vzoru sosednje Italije, zaostrila nadzor ob meji, poroča portal 24ur, sklicujoč se na neuradne informacije. Nadzorne točke naj bi postavili za mejnimi prehodi, pri železniškem nadvozu Rigonce, v Trnovcu pri Metliki, na Obrežju pri Kalinu, v krajih Rakitovec, Podgorje in Sočerga.

Slovenija naj bi na meji s Hrvaško vpeljala le izravnalne ukrepe blizu meje, ne pa tudi samega mejnega nadzora, kot je v izjemnem primeru dovoljeno v zakoniku.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo danes ob 13. uri podal izjavo za javnost, kjer bo predvidoma predstavil nove ukrepe.

Portal N1 poroča, da po njihovih podatkih vlada o tem ni odločala, menda gre za odločitev notranjega ministrstva oziroma policije. Slovenska policija je od začetka leta do konca avgusta obravnavala 36.137 nezakonitih prehodov meje med Slovenijo in Hrvaško. V zadnjem času so prehodi beguncev čez državo znova postali politična tema, ki jo izkorišča opozicija.