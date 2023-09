Poklukar si pri odstranitvi ograje kupuje čas

V nadaljevanju preberite:

V koalicijski pogodbi strank levosredinske vlade je zapisano, da bodo do konca lanskega leta odstranili rezilno žico in vse druge tehnične ovire na meji s Hrvaško, ker so se izkazale za neučinkovite in nehumane. Štiriletna pogodba s podjetjem Minis, ki odstranjuje začasne tehnične ovire (ZTO) na meji s Hrvaško, pa je bila po izredni reviziji podpisana šele aprila letos.

Očitno je, da se ministrstvu za notranje zadeve, ki ga vodi Boštjan Poklukar, zaradi precej povečanega števila nedovoljenih prehodov južne meje, ki pa še zdaleč ne dosegajo rekordnih vrednosti iz časa migrantske krize leta 2015, ne mudi z odstranjevanjem panelne ograje in žice z rezili na meji s Hrvaško.