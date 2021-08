Poklukar: Stroške testiranja bo plačala država

Četrti val bo močan

Bolnišnice se pripravljajo na sprejem covidnih bolnikov

Minister za zdravjeje na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedal, da je vlada spremenila uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom in na novo določila dejavnosti, za katere bo tudi prihodnje krila stroške hitrega antigenskega testiranja. Zaposleni, za katere velja PCT pogoj, bodo morali v primeru, če niso cepljeni ali prebolevniki, na obvezno tedensko testiranje.To bo veljalo za zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, v vzgoji in izobraževanju, vključno z visokim šolstvom, in osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.Vsesplošno samotestiranje lahko v državi pričakujemo po 6. septembru in to kljub temu, da se epidemija zaostruje in nas po ministrovih besedah v jeseni čaka težko obdobje. Na ministrstvu se za zdaj nagibajo k temu, da bi se samotestirali enkrat tedensko, če pa se bo epidemija zaostrovala, bi frekvenco testiranja povečevali.»Naš namen nikakor ni zastraševati, vendar pa bom z vami pošten in odkrit. Stanje v bolnišnicah se slabša. Ko gledamo projekcije Instituta Jožef Štefan in poteke epidemije v Španiji ter na Portugalskem, je jasno, da bo val močan. Situacija je mnogo bolj resna, kot si upamo priznati. Zaradi kužnosti različice delta bo v jeseni praktično vsak prišel v stik z virusom. Tisti, ki smo cepljeni ali prebolevniki, imamo razvita protitelesa, zato bo potek bolezni v veliki večini zelo blag ali pa simptomov sploh ne bomo razvili,« je povedal minister in dodal, da bodo po projekcijah zaradi nizke precepljenosti polne vse intenzivne postelje v državi.Zahvalil se je vsem, ki so se že cepili, tiste, ki se še niso, pa pozval, naj to čimprej storijo: »Imamo orodje, imamo moč, imamo vzvod, da vplivamo na potek epidemije. Imamo cepivo. Le uporabiti ga moramo.«Minister si je dopoldne v UKC Ljubljana ogledal covidni oddelek in cepilno mesto. Ocenil je, da so v UKC Ljubljana dobro pripravljeni na četrti val epidemije. »Samo skupaj bomo zmogli premagati tudi četrti val, « je na twitterju navedlo ministrstvo za zdravje.O dobri pripravljenosti na spopad s četrtim valom epidemije poročajo tudi iz drugih bolnišnic po državi. Iz soboške so danes sporočili, da imajo za covidne bolnike pripravljeno osebje in prostore. Covidna bolnišnica bodo postali, ko bo v državi hospitaliziranih 150 covidnih bolnikov. V slovenjgraški splošni bolnišnici imajo zanje na covidnem oddelku pripravljenih 50 postelj in še štiri v intenzivni enoti.S ponedeljkom se bosta v državi odprla še dva covidna oddelka: na kliniki Golnik in v Splošni bolnišnici Celje.