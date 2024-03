Fides že odgovoril na predlog dogovora o mediaciji, vlada še ne

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je že odgovoril na predlog dogovora o mediaciji med sindikatom in vlado s ponedeljkovega sestanka z mediacijskim centrom odvetniške zbornice. Na predlog so v sindikatu podali nekatere popravke, je pojasnil predsednik Fidesa Damjan Polh. Vlada pa po njegovih besedah predlog še proučuje.

Na vprašanje, ali Fides odgovor vlade glede predloga dogovora pričakuje še danes, je Polh odgovoril, da je izvedel, da je predsednik vlade Robert Golob odsoten. Domneva, da brez premiera vlada ne bo odločala o predlogu, je dejal v izjavi za medije ob robu generalne skupščine evropskega združenja zdravniških organizacij, ki poteka v Ljubljani.

Na ponedeljkovem sestanku vladne pogajalske skupine in Fidesa ob prisotnosti mediacijskega centra odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije je bilo dogovorjeno, da bosta obe strani izhodišča za mediacijo preverili na svojih organih. Če bo dogovor sklenjen, se bo mediacija začela prihodnji teden, je takrat povedala vodja mediacijskega centra Iris Pensa.

Polh je sicer danes znova poudaril, da ne vidi razloga za zamrznitev stavke med mediacijo, pa tudi da je predlog novele zakona o zdravniški službi, ki ga je v sredo sprejela vlada, Fides presenetil.

Na vprašanje, ali predlog novele, ki bi razširila seznam storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke, kakorkoli vpliva na pripravljenost Fidesa za mediacijo, je odgovoril, da ne. Se jim pa zdi odločitev vlade o pripravi novele čudna, ker naj v času mediacije »ne bi sprejemali nekih odločitev«.

Sindikat Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.