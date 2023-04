Policija bo do 9. aprila poostreno nadzirala voznike e-skirojev

Danes se začenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skirojev, ki bo trajala do nedelje 9. aprila. Akcijo koordinira Javna agencija RS za varnost prometa. V četrtek bo ta v sodelovanju z Zavodom Vozim priredila osrednji dogodek: mednarodno konferenco s predstavitvijo dobrih praks in okroglo mizo na temo prihodnost e-skirojev v Sloveniji, kjer bo obiskovalcem na voljo tudi poligon za trening varne uporabe e-skirojev.

V nesrečah z e-skiroji umrla dva voznika

Kot so sporočili iz javne agencije, bodo sami izvajali široko akcijo ozaveščanja, policija pa bo po vsej državni poostreno nadizirala voznike e-skirojev, enako tudi številka občinska in medobčinska redarstva. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je bilo lani zabeleženih 231 prometnih nesreč z udeležbo e-skiroejv, največ v naselju z uličnim sistemom. Vozniki e-skirojev so sami povzročili več kot polovico, torej 152 prometnih nesreč. Zaradi posledic teh nesreč sta dva voznika umrla, 30 je bilo huje, 166 pa lažje poškodovanih. Policija je lani ugotovila 727 prekrškov, ki so jih povzročili vozniki e-skirojev, izstopa nepravilna stran oziroma smer vožnje.

FOTO: Blaž Samec/Delo

V cestnem prometu se število voznikov e-skirojev povečuje – povečuje pa se tudi število nesreč. »Letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih že 20 voznikov e-skirojev, kar je skrb vzbujajoče, saj se obdobje ugodnejšega vremena šele začenja. Ne glede na to, da je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, Agencija za varnost prometa in policija priporočata uporabo vsem voznikom e-skirojev, saj so posledice padcev (poškodbe obraza in glave) brez nje praviloma težje,« so zapisali.

Ob zaviranju je e-skiro nestabilen

Zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti (do 25 km/h) predstavljajo ta vozila večje tveganje za uporabnike. Vozniki e-skirojev morajo upoštevati, da je ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, e-skiro nestabilen. Nujno je, da se vozniki e-skirojev teh tveganj zavedajo, da poznajo pravila in jih upoštevajo, ter da poskrbijo za lastno varnost tudi z uporabo zaščitne čelade in vidnostjo v prometu.

Med akcijo bodo policisti, tudi ob svojem rednem delu, preverjali, ali vozniki e-skirojev izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu, uporabljajo dovoljene prometne površine in nosijo zaščitno čelado, ki je obvezna za vse voznike do dopolnjenega 18. leta starosti. Pozorni bodo tudi na prepovedano uporabo slušalk ali mobilnega telefona med vožnjo. Hitro lahko pomenijo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo. Dodatno tveganje se pojavi, če vozniki e-skirojev ne upoštevajo predpisov, so še zapisali ob najavi preventivne akcije.