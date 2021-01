Število na novo okuženih malenkost naraslo

10.06 Včeraj zaznali 1523 na novo okuženih

Poostren nadzor nad spoštovanjem protikoronskih omejitev

V Sloveniji so včeraj po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 4763 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.152 ljudeh, kar je 24,2 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) so jih testirali 5790 ljudi, pozitivnih jih je bilo 371 oziroma 6,4 odstotka.Skupaj je tako na novo okuženih 1523 ljudi, kažejo podatki sledilnika za covid-19. To je znova malenkost več okuženih kot dan prej. Aktivno okuženih je bilo 24.111 ljudi.V četrtek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1478 ljudeh.V Indiji se je danes začela ena najobsežnejših akcij cepljenja proti covidu-19 na svetu, saj naj bi v tej državi do julija cepili 300 milijonov ljudi. Prvega so cepili zdravstvenega delavca v državni bolnišnici v New Delhiju.»Nobena država doslej še ni izvedla tako obsežne akcije,« je dejal premierNajprej nameravajo cepiti okoli 30 milijonov zdravstvenih in drugih najbolj izpostavljenih delavcev. Zatem bo sledilo cepljenje 270 milijonov ljudi, ki so starejši od 50 let ali bolj nagnjeni k tveganjem. Skupno naj bi v prvi fazi cepili 300 milijonov ljudi, kar predstavlja četrtino prebivalstva Indije.Danes nameravajo cepiti okoli 300.000 ljudi, in sicer v 3000 centrih po državi. Za cepljenje, ki bo skupno potekalo v približno 290.000 centrih, so usposobili približno 150.000 ljudi.V Indiji so doslej odobrili dve cepivi proti covidu-19, in sicer cepivo, ki ga je razvila AstraZeneca v sodelovanju z oxfordsko univerzo, in cepivo indijske farmacevtske družbe Bharat Biotech.Nemška kontrola zračnega prometa je lani naštela 1,46 milijona vzletov, pristankov in preletov letal, kar je najmanj po letu 1980. Razlog je pandemija covida-19, ki je ohromila letalski prometLeta 2019 je kontrola zračnega prometa naštela 3,33 milijona vzletov, pristankov in preletov.Največji upad je bil lani pri letalskem potniškem prometu, tovorni promet pa je izkoristil povečano povpraševanje spletnih trgovcev po dostavi. Tako so jo bolje odnesla letališča z večjim deležem tovornega prometa.Po napovedi prvega moža kontrolebo trajalo predvidoma do leta 2025, da se letalski promet vrne na predkrizno raven. Do takrat bo kontrola zračnega prometa prikrajšana za približno dve milijardi evrov v obliki izgubljenih pristojbin, ne da bi lahko bistveno zmanjšala stroške svojega delovanja.Novoizvoljeni predsednik ZDAje v petek v Wilmingtonu v ameriški zvezni državi Delaware predstavil načrt boja proti novemu koronavirusu oziroma pospešene distribucije cepiva in cepljenja prebivalstva. Dosedanje delo vladeje opredelil kot polomijo in obljubil boljše ukrepe.Bidnova vlada namerava po ZDA vzpostaviti več tisoč centrov za cepljenje, kjer bodo zaposlili tudi upokojene zdravnike in zdravstvene delavce. Namerava tudi oživeti zakon o vojni proizvodnji za povečanje proizvodnje opreme za distribucijo cepiv, kot so epruvete, igle in injekcije, cepiva pa bo med skladiščenjem zaščitil z zakonom.Podjetja, ki bodo dobila ukaz za povečanje proizvodnje, so že identificirana, države, ki za distribucijo in cepljenja uporabljajo nacionalne garde, pa bodo dobila povrnjene stroške od zvezne vlade.V ZDA se je z novim koronavirusom do petka zvečer okužilo več kot 23,5 milijona ljudi, umrlo je skoraj 392.000 covidnih bolnikov. Bidnovi svetovalci se bojijo, da bi do februarja ZDA lahko dosegle 500.000 mrtvih.Ponovil je svojo napoved, da namerava v prvih sto dneh vladanja cepiti sto milijonov ljudi. »Čas je za velike cilje in pogumno zasledovanje teh ciljev, ker je na kocki dobesedno zdravje celotne države,« je dejal Biden.Med drugim načrtuje boljšo distribucijo cepiv v soseskah z nižjimi dohodki, ki sedaj niso tako dobro pokrite, za prepričevanje tistih, ki ne zaupajo cepljenju, pa bo najel marketinška podjetja.Bidnova vlada bo nemudoma sprostila večino cepiva, kakor hitro bo na voljo in ga ne bo zadrževala zato, da prejemniki prve doze zanesljivo dobijo tudi drugo. Zvezne države bodo sproti obveščene na koliko doz lahko računajo, da pripravijo ustrezne načrte.Ta konec tedna, ki naj bi spet postregel z lepim vremenom, se lahko obeta gneča na priljubljenih izletniških točkah po državi. Policija je že napovedala poostreni nadzor nad spoštovanjem veljavnih protikoronskih odlokov. Predstavniki ministrstva za zdravje in NIJZ pa bodo danes obiskali različne zdravstvene inštitucije po državi.Policija bo tudi ta konec tedna poostreno nadzirala promet in preverjala spoštovanje odlokov. V zadnjem obdobju namreč število kršitev narašča, največ jih je bilo minulo soboto, predvsem na Gorenjskem. V zadnjih treh tednih so policisti opravili nadzore spoštovanja odlokov na več kot 45.000 krajih in pri tem izrekli 1773 opozoril, v 1198 primerih pa so proti kršiteljem uvedli prekrškovni postopek.Kot so spomnili policisti, še vedno velja prepoved zbiranja ljudi in omejitev gibanja med 21. in 6. uro. Ker je prehajanje med občinami zaradi rekreacije dovoljeno samo znotraj iste regije, ljudi pozivajo k odgovornemu ravnanju, v primeru povečane zasedenosti pa naj se namenijo drugam. Kjer med osebami, ki niso ožji družinski člani, ni zadostne medsebojne razdalje (manj kot tri metre), je obvezna zaščitna maska tudi na prostem.Že sredi tedna jes policije napovedal, da v kolikor bodo ta konec tedna na priljubljenih izletniških točkah zaznavali kaos in kršitve pri prehajanju regij, bodo predlagali ukinitev izjeme prehajanja občinske meje z namenom rekreacije.Ker bo ta vikend v Kranjski Gori potekalo smučarsko tekmovanje za Zlato lisico brez gledalcev, je policija že danes poostrila nadzor na izvozu z avtoceste v Hrušici. Predvidena je tudi zapora kolesarske poti od bencinskega servisa Petrol v Podkorenu do tekmovališča, ki je med vikendi zelo obremenjena s pešci in je glavna rekreativna povezava med Kranjsko Goro in Ratečami. Rekreativce zato pozivajo, da se peš ne odpravljajo po tej kolesarski poti, prav tako naj se v okolici ne zadržujejo na javnih površinah in cesti.Ta konec tedna pa bodo predstavniki ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) spet na terenu, da bi se seznanili z aktualnim epidemiološkim stanjem, zdravstvenimi potrebami v ustanovi ter cepljenjem zaposlenih proti covidu-19. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjebo obiskala Splošno bolnišnico Celje, vodja kabineta na ministrstvu Tina Bregant bo obiskala Splošno bolnišnico Izola, direktor NIJZpa se bo mudil v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor.