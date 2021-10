Na protestu v središču Ljubljane več tisoč ljudi

Na Brdu zaenkrat brez protestnikov

Na Brdu pri Kranju do 16. ure popoldne ni bilo opaziti protestnikov, le okrepljeno policijsko prisotnost. Kot običajno, je vstop na Brdo pri Kranju mogoč le z akreditacijo. Prihod voditeljic in voditeljev članic Evropske Unije je predviden ob 18. uri, delovna večerja, namenjena aktualnim političnim dogajanjem, pa pol ure kasneje.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

V poslanski pisarni SMC pošiljka s sumljivo vsebino

V pisarni poslanske skupine SMC so prejeli pošiljko s sumljivo vsebino, o čemer so obvestili varnostno službo državnega zbora. Pristojne službe so omejile dostop do pisarne, dva strokovna sodelavca te poslanske skupine sta bila v karanteni. Prvi rezultati analize pa so pokazali, da vsebina pošiljke ni nevarna, so za STA pojasnili v SMC. Pošiljka je bila sicer naslovljena na enega od poslancev, so še pojasnili v poslanski skupini SMC.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na določenih območjih prepovedan dostop vsem nepoklicanim osebam

FOTO: Voranc Vogel/Delo

V stranki Resni.ca so se na včerajšnjo potezo vlade , ki je na določenih območjih po Sloveniji za danes in jutri omejila gibanje in prepovedala javne shode, odzvali z izjavo, da gre za nezakonit in neustaven sklep, in novim neprijavljenim protestom. Napovedali so ga na Trgu republike v Ljubljani, začel se je ob 15. uri, a se je na začetku odzvalo bolj malo ljudi. Kasneje se jih je zbralo več tisoč.Nekaj pred začetkom protesta je bilo na ponovno ograjenem Trgu republike zbranih le nekaj deset protestnikov, slabo uro po začetku pa je postala udeležba bolj množična. Nad središčem prestolnice leti helikopter, povsod je polno policistov. Center Ljubljane je ograjen že pri Bavarskem dvoru, a vstop in izstop za zdaj nista ovirana.Udeleženci protesta na Trgu republike so začeli policistom deliti nageljne. Eden med njimi ga je sprejel in požel aplavz prisotnih, ki jih je bilo sicer na začetku protesta presenetljivo malo, morda le 100, 150. Shod so začeli s predvajanjem Zdravljice. Medtem so policisti na obrobju začeli popisovati posameznike.»Sem cepljen, nasprotujem pa nepremišljenemu in pogosto pravno spornemu načinu, na katerega vlada uvaja ukrepe in omejitve,« je povedal eden izmed udeležencev protesta v Ljubljani, ki ni želel biti imenovan.Slabo uro po začetku protesta je število prisotnih naraslo na okoli tisoč. »Čakamo preko 30 avtobusov ljudi, ki ne morejo v Ljubljano,« je bilo slišati po ozvočenju. In še: »Državo, ki je ugrabljena s strani masonov in fašistov, hočemo vzeti nazaj.«Pa tudi to, da je bilo napovedano slabo vreme, a da ga ljudje s svojimi željami lahko spremenijo. Okoli uro in pol po začetku je udeležba zrasla na več tisoč udeležencev.Na Policijski upravi Ljubljana so informacijo o kakršnem koli zadrževanju avtobusov s protestniki na Lukovici ali drugod ovrgli.Uro in pol po začetku se je oglasil tudi vodja stranke Resni.ca. Po njegovih besedah »pogoja PCT ni več in ga ne sme biti. Tace stran od naših otrok. Edini dialog, na katerega pristajamo, so umik vseh ukrepov, predčasne volitve in sprememba volilnega sistema.«Raperje prisotne pozval k pohodu po Ljubljhani, najprej proti Čoipovi.Kot je znano, je vlada v luči napovedi novega množičnega protesta in pred vrhom EU-Zahodni Balkan na včerajšnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih ali javnih mestih v Ljubljani, na Bledu in Predosljah v okolici Brda pri Kranju.V okolici nekaterih objektov je za danes in jutri odrejeno omejeno gibanje, je v današnji izjavi za medije ponovilz Generalne policijske uprave. Policisti bodo nepoklicane osebe, ki se bodo tam nahajale, opozorili, v primeru neupoštevanja navodil pa lahko uporabijo tudi prisilna sredstva.Kot je še pojasnil Sladič, odredba pomeni, da se na določenih objektih omeji ali pa prepove dostop vsem nepoklicanim osebam. Ti kraji so označeni s policijskimi trakovi, tam so prisotni policisti. Če se bodo na teh krajih znašle osebe, ki tam ne smejo biti, jim bodo policisti povedali, da se tam ne smejo nahajati in jih bodo usmerili na najbližjo pot, po kateri lahko zapustijo kraj.Če osebe navodil policistov ne bodo upoštevale, jim lahko policisti ukažejo, da kraj nemudoma zapustijo, prav tako lahko uporabijo prisilna sredstva, je dodal.Po njegovih navedbah omejeno gibanje na določenih območjih sicer ne bo predstavljalo posebne ovire za vsakodnevno gibanje ljudi, med drugim tako poti do vrtcev in šol ne bodo ovirane. Zaradi zaprtja pa se lahko zgodi, da bodo nastajali občasni zastoji v prometu, zato prosijo za strpnost. Sladič ob tem vsem svetuje, da spoštujejo vsa navodila policistov.Policisti bodo med obiskom delegacij na določenih lokacijah ali trasi potovanj varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa pa tudi urejali promet na vseh večjih križiščih. »Varovanim osebam bomo zagotavljali čim bolj nemoten prehod, preostalim udeležencem v prometu pa normalno vključitev v promet. Na posameznih cestnih odsekih bo veljala prepoved prometa za tovorna vozila,« je razvidno s spletne strani policije.