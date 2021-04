Policija opozarja na prisotnost medveda na območju Radeč

FOTO: Matej Družnik/Delo

Kosmatinci tudi na Koroškem

Policiste do danes obvestili o prisotnosti medveda v nočnih urah v Zagradu na območju Radeč, so sporočili s Policijske uprave Celje. Medved je v kokošnjaku uplenil nekaj kokoši. Sprehajalka ga je danes opazila tudi na pešpoti ob Savinji na območju Petrovč.Predstavniki Lovske družine Radeče medvedjo družino na tem območju že nekaj dni spremljajo ter občane ter pohodnike tudi v sodelovanju s policisti opozarjajo na prisotnost medvedov. Kljub temu da je možnost srečanja s tremi zvermi majhna, opozarjajo, naj se na omenjenem območju pohodniki čim manj zadržujejo.Če pa že, naj bodo pohodniki glasni, naj se med seboj pogovarjajo in s tem medveda opozorijo na svojo prisotnost. Medved se bo praviloma umaknil.Kot je sporočilas Policijske uprave Celje, so policisti v sodelovanju s predstavnikom Zavoda za gozdove sprehajalce na tem območju že opozarjali na medveda. Kot pojasnjuje, problem na sprehajalnih poteh lahko predstavljajo psi, ki niso na povodcu in napadejo medveda, ker želijo zaščititi lastnika.Pes se bo zapodil proti medvedu, medved pa se bo branil. Pes se bo prestrašil ali umaknil in pritekel nazaj k lastniku. Medved bo šel za njim in v tem primeru lahko napade tudi lastnika. Sprehajalci naj imajo pse na povodcih.Dva kosmatinca se že kakšnih štirinajst dni zadržujeta tudi na pobočjih Uršlje gore, eden pa menda lomasti po Peci., predsednik Koroške lovske zveze, je povedal, da potujejo po utečeni poti iz Savinjske doline na Koroško in naprej v Avstrijo. »Radovednežem odsvetujem, da bi ga iskali v naravi,« pravi Janez Švab in dodaja, da je medved sicer plašna žival.Kmetijo Riharda Ruprehta na nadmorski višini 1100 metrov pod vznožjem Uršlje gore je medved obiskal včeraj. Raztrgal je nekaj bal s senom in odšel v neznano. »Občutek ni prijeten, še posebej, ker imamo pri hiši otroke,« pravi gospodar na hribovski kmetiji, na kateri se ukvarjajo z ovčerejo. Na planoti Vernarica so sicer navajeni, da medved pride in gre, a letos je drugače, saj se na pobočju gore zadržuje že več dni.