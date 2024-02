Policija v novo preiskavo na pravosodnem ministrstvu

Po Delovem razkritju nepravilnosti v zvezi z javnim razpisom za digitalizacijo notarskih storitev so nam s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da bodo preverili razloge za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja.

Medtem ko kriminalisti NPU preiskujejo ozadje posla z Litijsko, po naših informacijah jih zanima tudi ozadje nastanka cenitve, so na Policiji za Delo povedali, da bodo preverili tudi javno naročilo digitalizacije notarskih storitev.

Dominika Švarc Pipan. FOTO: Voranc Vogel

»Na splošno pa policija kot organ odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj preverja oziroma obravnava vse razloge za sum storitve kaznivih dejanj, ne glede na to, kdo je storilec ali oškodovanec,« so še dodali, saj da »na podlagi prijav in drugih informacij, kot denimo javnih objav, policija preverja dejstva in okoliščine glede obstoja morebitnih razlogov za sum različnih konkretnih kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti«.

Kot so še poudarili, vsakdo lahko naznani kaznivo dejanje, za katerega je izvedel, enako pa velja, da so vsi državni organi v skladu z določili 145. člena zakona o kazenskem postopku dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo zanje.