Tanja Fajon si želi, da ta koalicija konča mandat

Predsednica SD Tanja Fajon se bo danes skupaj z ministrom stranke SD Matjažem Hanom predvidoma le srečala s predsednikom vlade Robertom Golobom. Odnosi med premierjem in stranko SD so te dni razmeroma napeti, saj Golob vse od minulega ponedeljka ni sprejel poziva vodstva SD, naj razreši ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ki ji je SD odrekla podporo.

Tanja Fajon je pred sestankom s premierjem povedala, da pričakuje iskren pogovor in odgovor na vprašanje, ali še imajo zaupanje, da sodelujejo v koaliciji še naprej. »Zaupanje je načeto,« je dejala in dodala, da si želi premišljene poteze, in sicer tako kot predsednica SD kot podpredsednica vlade. Fajonova si želi, da ta koalicija konča mandat v obstoječi sestavi.

In kdo bo izbral novega ministra za pravosodje, glede na to, da je Golob napovedal, da ga bo začel iskati prihodnji teden? Predsednica SD je prepričana, da se bodo o tem pogovorili skupaj, »glede na to, da so bili za to ministrstvo pristojni v stranki SD«.

Predsednica SD je povedala, da je to najtežji trenutek, odkar je prevzela vodenje stranke. Priznala je, da stranka ni v dobri kondiciji, a zagotovila, da bodo šli naprej.

Predsednica SD Tanja Fajon se bo s predsednikom vlade predvidoma sestala danes pozno popoldne. FOTO: Jože Suhadolnik

Ministrica Švarc Pipan je v začetku tega tedna predsedniku vlade sama ponudila odstop, premier pa je kasneje sam sporočil, da bo odstop sprejel. S pravosodno ministrico sta se medtem dogovorila, da ga seznani s svojimi ugotovitvami glede spornega nakupa stavbe na Litijski za potrebe sodišč. Kot je znano, ministrica pri tem ni skoparila z obtožbami na račun članov vodstva lastne stranke, med drugim glavnega tajnika Klemna Žiberta, ki je včeraj odstopil s položaja.

Kdo bo zasedel njegov položaj, Tanja Fajon ni povedala. Žibertu se je zahvalila za njegovo delo in povedala, da je z odstopom razbremenil stranko. Predsednica SD je poudarila, da niso stranka SD, ona sama, pravosodna ministrica ali premier tisti, ki bodo iskali odgovornost, ker so za to odgovorni pristojni organi.