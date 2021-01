Policisti bodo poostrili nadzor nad uporabo telefonov med vožnjo

Klic, sporočilo ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo do trenutka, ko jih lahko varno sprejmemo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Število kršitev še narašča

Med vožnjo telefonirali trije od štirih voznikov

Raziskava iz leta 2016 je pokazala, da mobilne telefone med vožnjo uporablja kar 75 odstotkov voznikov. Trije od štirih voznikov so med vožnjo telefonirali, vsak tretji pa je pregledoval družbena omrežja. Približno sedem odstotkov voznikov si je med vožnjo zapisovalo beležke ali opomnike, pet odstotkov jih je brskalo po spletu, trije odstotki pa so uporabljali druge mobilne aplikacije.



Pogovori med vožnjo v povprečju trajajo pet minut, pisanje ali pregledovanje sporočil vzame tri minute, za pregled družbenih omrežij pa vozniki v povprečju porabijo štiri minute, so navedli.

Večji nadzor tudi med »prvimi šolskimi dnevi«

Policisti bodo od danes do 7. februarja še posebej pozorni na tiste, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Ni jih malo, nasprotno, število tovrstnih kršitev še vedno narašča.Podatki Agencije za varnost prometa – in več mednarodnih raziskav – kažejo, da kar 75 odstotkov ljudi med vožnjo kdaj uporabi mobilni telefon, pa čeprav se v takšni situaciji poslabša voznikov reakcijski čas. Počasneje reagira na prometno signalizacijo, daljši je njegov zavorni čas, zmanjša pa se tudi njegovo zaznavanje okolice in prometa.Kot piše STA, uporaba mobilnih telefonov med vožnjo podaljšuje reakcijski čas kar do 50 odstotkov, tveganje za prometne nesreče pa se poveča do 23-krat. Kot so zapisali v sporočilu za javnost Agencije za varnost prometa, se vozniki, kolesarji in pešci še vedno premalo zavedajo nevarnosti in tveganj, povezanih z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.Preventivna akcija Agencije za varnost prometa s partnerji je naslovljena Varno brez telefona, v njenem okviru napovedujejo novo terensko raziskavo glede uporabe mobilnih telefonov v prometu. V njej ob policistih sodelujejo še Dars, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije in zavoda Varna pot ter Vozim. Sodelujoči voznikom sporočajo, da lahko klic, sporočilo ali objava na družbenih omrežjih počakajo. »Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!« pozivajo.Policija je lani ugotovila 36.771 kršitev, povezanih z uporabo mobilnega telefona med vožnjo, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2019. V zadnjih devetih letih je tovrstnih kršitev za kar sto odstotkov več. Največ kršiteljev je iz starostne skupine od 35 do 44 let (28,5 odstotka), sledijo kršitelji iz starostne skupine od 45 do 54 let (21,1 odstotka) in iz starostne skupine od 25 do 34 let (20,2 odstotka).Med kršitelji z 62 odstotki prevladujejo vozniki osebnih vozil, 23,2 odstotka je bilo voznikov tovornih vozil, 3,5 odstotka pa kolesarjev. V preventivni akciji pri tem pozivajo, naj tudi med kolesarjenjem ne uporabljamo mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, saj to pomembno vpliva na zaznavanje prometa in dogajanja v okolici ter pravočasno odzivanje. Prav tako pogosto tudi pešci s pogledom v mobilni telefon stopijo na prehod za pešce ali na kolesarsko stezo in ne preverijo, ali so to storili dovolj varno.Policisti opozarjajo tudi, da se po več kot treh mesecih najmlajši otroci ponovno vračajo v vrtce, učenci prve triade pa v osnovne šole. Pričakovati je večjo dinamiko prometa pešcev, predvsem otrok, ki so najranljivejši udeleženci v cestnem prometu. Pričakujemo lahko, da bodo otroci najmlajše starostne skupine precej razigrani in zaradi ponovnega snidenja s sošolci (pre)pogosto nepozorni in neskoncentrirani na okolico, tudi na promet okoli njih.Zaradi tega policisti pozivajo vse udeležence v prometu, da bodo »prve šolske dni« še posebej pozorni. Obenem apelirajo na vse, naj upoštevajo veljavne odloke glede gibanja in druženja ljudi na prostem in v zaprtih prostorih.Policisti bodo šolarjem nudili pomoč na šolskih poteh, v okolici šol in vrtcev pa bo te dni nadzor poostren.