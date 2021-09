Policisti po izgredih pridržali več ljudi, vrstijo se obsodbe nasilja

S PU Ljubljana bodo več informacij o izgredih posredovali danes.

Skupinice protestnikov so policisti nato lovili po mestu. FOTO: Blaž Samec/Delo

​

​Razlogi za protest in odzivi na nasilje

Policija je razgnala shod, ki se ga je udeležilo 8000 nasprotnikov zaostritve ukrepov. FOTO: Blaž Samec/Delo

V Ljubljani se je sinoči na protestih zbralo okrog 8000 ljudi, ki nasprotujejo obveznemu izpolnjevanju pogoja PCT. Protesti so se sprevrgli v izgrede, v katerih je bilo poškodovanih osem policistov. V stavbo državnega zbora je priletelo nekaj pirotehničnih sredstev, nato so posamezniki v policiste vrgli pirotehniko, steklenice in granitne kocke, nakar so ti protestnike razgnali s solzivcem in vodnim topom. Množico na Trgu republike je nenehno preletaval helikopter.V državnem zboru je včeraj pozno popoldne potekala seja dveh odborov. Ena od udeleženk je za Delo povedala, da naj bi predsedujoča dobila navodila, naj ob 18. uri zaradi varnosti prekine sejo. Ta se je nato zaključila okrog 20. ure, udeležence so iz stavbe državnega zbora do avtomobilov pospremili policisti.Po neuradnih informacijah portala N1 policija kot organizatorja včerajšnjega nasilnega protesta obravnava. Gre za kranjskega mestnega svetnika, nekdanjega kandidata za župana Kranja in nekdanjega policista, ki je včeraj na Trgu republike v Ljubljani nagovoril množico protestnikov. Nekdanji član SNS je januarja letos ustanovil svojo proticepilsko stranko. Kot soorganizatorja po informacijah N1 policija obravnava tudi enega od vodij navijaške skupine Green Dragons.S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so protestniki po razpustitvi neprijavljenega shoda še naprej kršili javni red in mir. V skupinah so se zbrali in napadali policiste s steklenicami in granitnimi kockami. Tekom celotne intervencije so policisti uporabili več različnih prisilnih sredstev, med drugim tudi plinska sredstva, penaste naboje ter vodni top.Kot je sporočilas PU Ljubljana, so med varovanjem shoda zaznali več kršitev javnega reda in miru ter kaznivih dejanj. Obravnava vseh dogodkov še vedno poteka. Poškodovanih je bilo več policistov, več službenih vozil policije in stavba državnega zbora. Nekaj oseb je bilo pridržanih, doslej ni znano, da bi bila poškodovana katera od oseb, ki so se udeležile neprijavljenega shoda.Na delo policije so se odzvali tudi v Sindikatu policistov Slovenije. Zapisali so, da obvezen pogoj PCT za policiste nenadoma ni bil več nujen, saj so zaradi velike množice ljudi na protestu pred državni zbor več policistov poklicali v službo. Po poročanju radia Slovenija so na policiji delo zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT onemogočili štirim policistom.Iz Pravne mreže za varstvo demokracije so v odzivu na včerajšnje izgrede opozorili, da slovenska Ustava in mednarodno pravo človekovih pravic varujeta zgolj pravico do mirnega zbiranja, nasilništva pa ne. To v 18. točki odločbe U-I-50/21 z dne 17. junija 2021 izpostavlja tudi Ustavno sodišče: »Pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj varuje vsa zbiranja, razen kadar je namen njihovih organizatorjev ali udeležencev izvajanje oziroma spodbujanje nasilja ali zanikanje temeljev demokratične družbe.«Zavračajo vsako uporabo nasilja za doseganje individualnih ali kolektivnih ciljev, hkrati pa opozarjajo na nedopustnost poskusov oblasti, da nasilni dogodek uporabi kot sredstvo za diskreditacijo in zmanjšanje pomena mirnih protestov za demokratično družbo. Tako Vlado RS kot nasprotnike protikoronskih ukrepov so pozvali k iskanju rešitev za izhod iz epidemije v okvirih, ki jih ponuja slovenski pravni red.Protestniki so bili kritični do zahtevanih pogojev PCT za opravljanje in uporabo tako rekoč vseh dejavnosti. Kritični so bili do vlade in aktualnega sklica državnega zbora, ki da ne uživata več zaupanja ljudi, zato so jih med skandiranjem pozvali k odstopu. »Hočemo nazaj svoje življenje, hočemo svobodo,« je bilo slišati na protestu, na katerem se je zbralo več tisoč protestnikov, mnogi so v Ljubljano pripotovali iz drugih krajev.Na protest so se odzvali številni politiki, tako s strani opozicije kot predstavniki koalicijskih vrst. Predsednik vladeje v tvitu obsodil »ulično nasilje« in zapisal, da »vlada ne bo popuščala nobenim pritiskom. Vztrajala bo na ukrepih za varovanje zdravja in življenj ljudi.« Minister za notranje zadeveje za shod in nasilje obtožil »izpostave« opozicijskih strank Levica in SD ter čestital policiji.Predsednik državnega zboraje na twitterju zapisal: »Ostro obsojam današnji vandalizem na protestu, z napadom na poslopje DZ in poškodovanjem objekta (razbitih cca. 12 oken). Protestnike pozivam, da v bodoče protestirajo mirno in ne izvajajo nasilja, politike pa, da tega dogodka ne izkoriščajo za medsebojna obračunavanja.« Generalni direktor policijeje na twitterju prav tako pozval k strpnosti in zapisal, da je »nasilje na protestih nedopustno«.Predsednica SDje prav tako obsodila nasilje: »Obsojam vsakršno nasilje. Tako na ulicah kot nad zaposlenimi v trgovinah, lokalih, bencinskih črpalkah. Zmerjanje, žalitve in grožnje ljudem, ki morajo preverjati izpolnjevanje PCT pogojev, so skrajno neprimerna dejanja. Ne pozabimo, da so to ljudje, ki samo opravljajo svoje delo.«Minister za obrambopa je zapisal, da razume, da je »PCT neprijetna stvar v naših življenjih, vendar omogoča življenje brez zapiranja družbe in gospodarstva. Kot demokrat sprejemam, da ljudje mirno izražajo svoje nezadovoljstvo. Odločno pa obsojam nasilne proteste in izražam podporo.«