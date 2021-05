Trideset let se sklicujejo na osamosvojitev

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Janez Janša se ukvarja s temami iz daljne zgodovine – obujanjem mitološkega karantanskega panterja, temam polpretekle zgodovine z med- in povojnim dogajanjem, še največ pa s temami o osamosvojitveni zgodovini, s tem pa je povezano vprašanje (re)interpretacije zaslug za slovensko osamosvojitev. Da se vlada Janeza Janše, avtorja psevdozgodovinskega romana Noriško kraljestvo, najintenzivneje ukvarja z zgodovino osamosvojitve, kaže tudi odlok o ustanovitvi novega osamosvojitvenega muzeja.



Zgodovinarja dr. Janka Prunka smo vprašali, ali Janša iz osamosvojitve lahko iztisne še dodaten politični kapital. »Mislim, da ne. Če pa to hoče, potem je čisto pravi boljševik. Oni so se na zmagoviti partizanski boj sklicevali še naslednjih 45 let, ti pa se zdaj že trideset let na osamosvojitev,« odgovarja ugledni zgodovinar.