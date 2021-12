Pomemben odstop v Desusu

Po izvršnem odboru se je danes sešel še svet stranke Desus, najvišjega organa stranke med kongresoma. Kaj se dogaja za zaprtimi vrati, še ni znano, a po naših informacijah je odstopil njegov predsednik Anton Urh. Kot je znano, je bil Urh odločen nasprotnik tega, da bi svet stranke glasoval o izključitvi poslancev iz stranke. Ponavljal je, da dokler vodi svet, te razprave ne bo.

Kaj se je pravzaprav zgodilo? Po naših informacijah so želeli nekateri člani Urha danes razrešiti, to bi storili z dodatno točko dnevnega reda o problematiziranju njegovega vodenja sej sveta Desusa. Poziv za to razširitev dnevnega reda je dal član Drago Kocbek, ki je tudi tisti, ki je na jesenski klavzuri menil, da s poslanci Desusa ne more več nadaljevati svoje politične poti. Nato je odstopil še Urhov namestnik Emil Kumer. V »razpadu sistema« so mimo statuta odločili, da bo sejo sveta začasno odvodil nekdo drug.

Dvorano v Domžalah, kjer so se zbrali, je nato zapustilo več članov sveta stranke.

Ali to pomeni, da je v Desusu zmagala struja predsednika stranke Ljuba Jasniča, naklonjena »obračunu« s poslanci, ki pri glasovanju v parlamentu ne upoštevajo navodil oziroma stališč vodstva stranke? Po naših informacijah je izvršni odbor zjutraj sprejel stališče, da Desus ne podpira sprejetja zakona o dolgotrajni oskrbi.

Očitno pa to ne bo vplivalo na glasovanje poslancev. Branko Simonovič, ki se ne udeležuje seje sveta stranke, je namreč za Delo povedal, da je sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi še vedno naklonjen. Še zlasti zato, ker je koalicija danes vložila amandma k 128. členu predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerim bi preprečili dvig oskrbnin v domovih za upokojence.

Ta predlog so poslanci koalicijskih strank predstavili na današnji tiskovni konferenci. Kot so sporočili, koalicijske poslanske skupine SDS, NSi in SMC predlagajo, da del stroškov za višje plače zaposlenih v domovih za starejše, zaradi česar bi se povišale cene oskrbnin, pokrije državni proračun. To bi uredili z dopolnilom k prehodnim določbam zakona o dolgotrajni oskrbi, o katerem bo državni zbor odločal na izredni seji prihodnji teden.

O dogajanju v stranki bodo podrobneje govorili na popoldanski novinarski konferenci, ki so jo sklicali po seji sveta Desusa.

Medtem pa so se na dogajanje na svetu stranke odzvali poslanci. Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič so prek twitterja sporočili, da se od današnjega dogajanja v Domžalah distancirajo.

Z izjavo se je odzval tudi član izvršnega odbora Desusa Marko Bucik, ki je nad dogajanjem ogorčen. »Kar se je zgodilo danes oziroma kar si je privoščilo vodstvo stranke, je nepojimljivo. Resno razmišljam, ali bom sploh še ostal član Desusa. Danes sem zahteval podatke o trošenju ob 30-letnici stranke, saj se mi zdi znesek, ki ga je stranka plačala, pretiran. Hočem podatke o tem. Na udeleženca je bilo namreč na slovesnosti v Arboretumu porabljenih 90 evrov, po poizvedovanjih pri tistih, ki zagotavljajo storitve cateringa in glede na to, kar smo dobili tam na krožnik, bi bila namreč cena le okoli 25 evrov na udeleženca,« ocenjuje Bucik, ki prihaja iz Nove Gorice.