Pomočnicam vzgojiteljic višje plače

Pogajanja vladnih predstavnikov in Sviza so danes prinesla dogovor o plačah pomočnic vzgojiteljic in mladih raziskovalcev ter asistentov. Če bo dogovor potrdila tudi vlada, bodo imele pomočnice vzgojiteljic štiri plačne razrede višji izhodiščni plačni razred, in sicer 26., v karieri bodo lahko dosegle 36. plačni razred, ki bo po novem izhodiščni za mlade raziskovalce.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je pojasnila, da bodo vse pomočnice vzgojiteljic dobile višje plače; tiste na začetku in sredi kariere za štiri plačne razrede (en plačni razred bodo dobile 1. aprila), tiste, ki so v drugi polovici kariernega razvoja pa za dva plačna razreda višje. Če je bila izhodiščna plača pomočnic vzgojiteljic prej pod minimalno plačo, bodo zdaj začenjale nad njo. Šestindvajseti plačni razred pomeni okoli 1226 evrov bruto oziroma slabih 900 evrov neto. Peticijo za dvig plač pomočnic vzgojiteljic, ki jo je pripravil Inštitut 8. marec, je sicer do danes podpisalo že skoraj 24.000 ljudi.

Višje bodo tudi plače mladih raziskovalcev. Da je to zanj posebej pomembno, je dejal minister za izobraževanje Igor Papič: »Pogajanja tako ocenjujem za zelo uspešna in pomemben korak do končnega sporazuma, kar pa bo verjetno še malo trajalo.« Zdaj čakajo še na potrditev dogovora na vladi, jutri se bo sestal tudi glavni odbor Sviza, ki bo obravnaval sprejeti dogovor. To sta glavna pogoja za realizacijo, je dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj: »Če bosta oba pogoja izpolnjena, je mogoče govoriti o pomembnem napredku in po predolgem vrtenju v prazno in zapostavljanju tega problema smo zadovoljni, da smo dosegli preboj. Pričakujemo, da se bodo pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma tudi ob drugih zahtevnih vprašanjih nadaljevala in bomo tam podobno uspešni, kot smo bili pri pomočnicah vzgojiteljic in mladih raziskovalcih.«

Nerešena še številna vprašanja

Če bo vlada potrdila nocoj sprejeti dogovor, sobotni protestni shod ne bo smiseln in ga bodo odpovedali. Je pa Štrukelj dejal, da protestnega shoda ne želijo pripraviti pred vlado, kar bodo storili, če se ne bodo takoj začeli dogovarjati o drugih zahtevnih stavkovnih vprašanjih. Ključna bodo predvsem vprašanja vrednotenja dela učiteljev, vzgojiteljev in visokošolskih učiteljev. Štrukelj noče napovedovati, kaj zahtevajo, a je dejal, da bo morala biti številka vsaj taka kot pri pomočnicah vzgojiteljic. Tudi Sanja Ajanović Hovnik je dejala, da jih najtežji problemi še čakajo: »Najtrši oreh, ki ga bo treba streti, so plačna nesorazmerja, kjer tudi vlada v svojih izhodiščih prepoznava zaostanek plač učiteljev in vzgojiteljic v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami. Tu se bodo pogajanja šele začela.«