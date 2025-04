Udor stropa v UKC: Podizvajalec brez plačila za delo, vodstvo UKC brez odgovorov

V nadaljevanju preberite:

Prvega marca 2022 je takratni zdravstveni minister Janez Poklukar odprl Centralne združene laboratorije (CZL) v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC). »Odprtje enega najsodobnejših laboratorijev v Evropi« – takšen je bil naslov novice ministrstva za zdravje, v kateri so navedli, da so 14 milijonov evrov stala gradbena dela, laboratorijski analitski sistemi 2,9 milijona in še 2,7 milijona specialna laboratorijska oprema. Prav tista oprema, na katero so prejšnji teden padle plošče spuščenega stropa v tri leta in poldrugi mesec starem laboratoriju.

Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za investicije in upravljanje premoženja Jure Dolinar je na vprašanje, ali poznajo vzrok za porušenje stropa, odvrnil: »V bistvu eksaktno ne. Dejstvo je, da so popustile tiste oprijemalke, ki držijo spuščeni strop, in ko je ena spustila, se jih je razširilo še nekaj, zato se je strop povesil.«