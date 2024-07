Ponekod do 37 stopinj Celzija, sredi dneva in popoldne toplotna obremenitev

Visoke temperature bodo vztrajale še naprej, za danes in jutri vremenoslovci napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Kot je razvidno iz Arsove objave na omrežju X, se bo živo srebro, denimo, v Beli krajini povzpelo do kar 37 stopinj Celzija. Za danes vremenoslovci ne napovedujejo neviht.

Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, sredi dneva in popoldne pa bo po nižinah povečana toplotna obremenitev. Zato je Arso za danes za vso državo izdal oranžno opozorilo.

Težko pa se bodo ljudje ohladili v morju, saj ima tudi ta rekordno visoke temperature, danes zjutraj so v Kopru namerili okrog 29 stopinj Celzija, včeraj zvečer je morje doseglo 30 stopinj Celzija. Podobno se z visokimi temperaturami morja soočajo na Hrvaškem, kjer so namerili temperaturni rekord morja od začetka meritev DHMZ. Kot so poročali hrvaški portali, so včeraj v Dubrovniku ob 17. uri izmerili temperaturo morja 29,7 stopinje Celzija. S tem je bil presežen rekord, ki so ga leta 2015 izmerili na Rabu, in sicer 29,5 stopinje Celzija.

FOTO: Grgo Jelavic/Pixsell

Temperature morja se včeraj po podatkih DHMZ niso spustile pod 26 stopinj Celzija, nad 29 stopinj Celzija pa so se povzpele na Mljetu ter v Malinski in Crikvenici.

Vroče bo tudi v prihodnjih dneh

Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo sredi dneva, popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja, drugod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem okoli 24, najvišje dnevne od 28 do 34, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo sončno, verjetnost za popoldanske plohe in nevihte bo majhna. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Nad Severnim morjem se nahaja ciklon, nad preostalo Evropo pa se zadržuje šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije od Severnega morja čez srednjo Evropo do Alp. Z jugozahodnimi vetrovi k nam priteka vroč in precej suh zrak.