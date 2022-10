Ponekod v gorah zimske razmere, reševalci dnevno rešujejo z Mangarta

Gorska Reševalna Zveza Slovenije je opozorila na nevarne razmere v gorah. Na Slovenski poti na Mangartu so na približno 2500 metrov nadmorske višine včeraj obnemogli štirje planinci, ki si zaradi poledenelega terena, snega in izmučenosti niso upali nadaljevati poti. Reševati jih je moral helikopter slovenske vojske z združeno ekipo Gorske reševalne zveze in bovškimi gorskimi reševalci.

Danes sta ponovno na Italijanski poti na Mangartu v steni obtičala dva planinca. Zaradi poledenelega terena si brez zimske opreme nista upala nadaljevati poti. Ker sta bila na drugi strani meje, so ju iz mejne gore reševali italijanski gorski reševalci.

Gorski reševalci zato opozarjajo, da imajo gore kot so Mangart, Jalovec, Triglav, Kanjavec in podobne, v višje ležečih predelih severnih strani poledenele zaplate snega, zato je za hribolazenje nujna oprema za zimske razmere. Brez cepina in derez torej ne gre. »Zimske razmere so zahtevne in ne dopuščajo napak, zato moramo biti tudi sami ustrezno psihofizično sposobni in pripravljeni,« so opozorili.

Opozorili so tudi, da morajo kot reševalci spoštovati teritorialno ozemlje držav, zato so za reševanje na nekaterih predelih obmejnih gora pristojne reševalne službe tujih držav.