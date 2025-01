Ponosni na prvo damo, obisk bo verjetno spet večji

V počastitev prve dame ZDA Melanie Trump, prej Melanije Knavs, so v (nekoč) njeni Sevnici danes, ob inavguraciji njenega soproga, pripravili poseben dan sevniško-ameriškega prijateljstva. Glede na to, da je bil delovni dan, velike gneče ni bilo, so bili pa obiskovalci, ki so prišli, toliko bolj vzneseni in zelo ponosni na Melanio. Tortica z njenim imenom pa je, kot smo slišali, za Sevnico to, kar je kremna rezina za Bled.

Ves dan so imeli na sevniškem gradu vodene oglede, pripravili pa so tudi poseben vodeni ogled mesta Po poteh prve dame. V skupini okoli dvajsetih je bilo kar nekaj novinarjev, česar so v Sevnici še iz prvega mandata Donalda Trumpa vajeni. Nekateri obiskovalci so na ogled prišli tudi od drugod, opremljeni s slovenskimi in ameriškimi zastavami, eden izmed njih je ves čas v rokah nosil veliko fotografijo Melanie.

Vodeni ogled Sevnice po poteh prve dame je vodil tudi mimo bloka, kjer je Melania Trump nekoč živela, šole, ki jo je obiskovala ... Obiskovalci izvedo marsikaj o Sevnici in tudi o Melanii ter njeni družini. FOTO: Črt Piksi

Olga iz Trbovelj je vedela o Melanii tako rekoč vse: »Brali smo o njej, ker smo se ves čas zanimali za njeno življenjsko pot. Velik vtis je naredila, ker je elegantna, graciozna, uglajena, lepa, lepo se obnaša. Ona je ponos Slovenije. Zelo sem razočarana, da je na ogled prišlo tako malo ljudi, tako malo Sevničanov.« Sevničanki Marija Hohkraut in Ivana Jeler sta se pohoda, čeprav poznata vsako ped mesta, z veseljem udeležili, z Melanijino mamo sta delali skupaj v Jutranjki. »Mama je bila zelo dostopna, prijazna. Deklici [Melanio in njeno sestro Ines] sva poznali od malega, še iz vrtca. Na Melanio smo lahko ponosni, da je tako napredovala. Ko sta bili punčki še majhni, sem jima večkrat stregla, ko sta prišli z eno gospo na kavico in jedli smetanco,« se spominja Marija.

Petra Stopar iz sevniškega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti s fotografijama Melanie Trump danes in iz časa, ko je še živela v Sevnici. FOTO: Črt Piksi

Dobrote

Pohod po poteh prve dame bo ostal v ponudbi Sevnice, kjer ima svoje posebno mesto torta Melanija. Pripravljajo jo v slaščičarni Julija, ki jo vodi Franja Krajnc: »Tortica je bela, ker je ob prvi inavguraciji Melania nosila belo obleko, pozlačena, da dodamo malo glamurja. Vsebuje karamelizirane oreščke, mandljevo kremo, mousse bele čokolade. Zelo smo ponosni na torto, kot na Melanio. Upamo, da jo je tudi ona pokusila, ker njeni bližnji so jo. Tortica tudi večkrat potuje v Ljubljano, kamor jo naročajo. Torta je za Sevnico to, kar je kremna rezina za Bled.«

Pito Prva dama pripravljajo v Pekarni in kavarni Kruhek. FOTO: Črt Piksi

Na sevniškem gradu, od koder se razprostira krasen pogled na mesto in Savo, so obiskovalci poleg torte Melanija včeraj lahko pokusili tudi pito Prva dama, ki jo pripravljajo v Pekarni in kavarni Kruhek, vrhunske domače penine in Tramp (ne Trump) burger, ki so ga zasnovali v Pizzerii Rondo, je s hudomušnim nasmehom pojasnil Bruno Vidmar: »Po prvi inavguraciji je bilo vse Melania, Melania, Melania … Trump se nam je smilil, in da ne bo kakšne zamere, smo še zanj nekaj naredili. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, poznam namreč gospo, ki je poznala Trumpovo taščo, da ima rad burgerje. Na vrhu je sirova frizura, ne manjka feferonček, ker ima Trump včasih malo pekoče izjave, zraven smo dali še dolarski krompirček. Po atentatu smo na 'ušesu' dodali še kečap.«

Ponos

Petra Stopar iz sevniškega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je dejala, da je bila inavguracija izvrstna priložnost, da predstavijo Sevnico in domače produkte. To se jim je obrestovalo že v prvem Trumpovem mandatu, ko se je število turistov povečalo za 30 odstotkov. Takega porasta tokrat ne pričakujejo, a so pripravljeni na večji obisk. Tudi z blagovno znamko First lady za serijo izdelkov, kjer sta prvi dami sevniška voščenka, sorta jabolka, in modra frankinja, 500 trt je tudi na grajskem pobočju.

V Sevnici so danes v čast prve dame ZDA pripravili poseben dan. FOTO: Črt Piksi

Sevniški župan Srečko Ocvirk je dejal, da ima dejstvo, da je Melania spet prva dama ZDA, zagotovo pozitiven vpliv: »Vsi v Sloveniji in Sevnici smo ponosni, da nekdo, ki je rojen v Sloveniji, prihaja na to zelo pomembno mesto. To zadovoljstvo moramo podeliti med seboj, to je spodbuda za marsikoga, da vidi, da so poti uspeha odprte, če želiš, hočeš in zmoreš. Tega dejstva, da je Melania iz Sevnice, ne izkoriščamo, ampak smo zgolj zadovoljni in ponosni. S tem se poveča prepoznavnost Slovenije kot države, Sevnice kot kraja, kaj bistveno več pa zagotovo ne.«

V prvem Trumpovem mandatu se je število turistov povečalo za 30 odstotkov. FOTO: Črt Piksi

Medtem ko je dogodek na sevniškem gradu še trajal, je Boža Rus iz Ljubljane že hitela z vlakom domov. Dejala je, da se ji mudi, ker mora gledati inavguracijo, da bo videla Melanio in njenega sina Barrona: »Enkrat ga mora Melania pripeljati v Slovenijo. Da vidi, kaj je pravo življenje in narava. Mu bo všeč. Ta bi bila lepa, da bi našo punco dobil! Bi mu vsaj dobro kuhala. Poglejte, kakšna je torta Melanija, kaj šele kaj drugega.«