Golob čestital Trumpu

Iz Evrope se vrstijo čestitke Donaldu Trumpu, ki je danes prisegel kot 47. predsednik ZDA. Voditelji institucij Evropske unije se veselijo sodelovanja z njim pri reševanju globalnih izzivov. Čestitke je Trump med drugim prejel tudi iz Nemčije, Ukrajine, Rusije in od generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja. Tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob mu je že čestital.

Golob je ob čestitki je izrazil željo po nadgradnji dvostranskih odnosov in utrditvi čezatlantskega partnerstva, rekoč da se lahko EU in ZDA le skupaj zoperstavljata aktualnim globalnim izzivom.

»Slovenijo in ZDA združujeta dolgotrajno prijateljstvo in bogati bilateralni odnosi. Želim si, da bi z novo ameriško administracijo te odnose dveh zavezniških držav še nadgradili in da bi se učvrstilo transatlantsko partnerstvo,« so premierjeve besede navedli na profilu vlade na omrežju X, ki j ev lasti tesnega Trumpovega podpornika Elona Muska. Kot so dodali, se lahko EU in ZDA »samo skupaj zoperstavljata globalnim izzivom današnje mednarodne skupnosti«.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta ob čestitki Trumpu poudarila, da se EU veseli tesnega sodelovanja z novimi ameriškimi oblastmi pri reševanju globalnih izzivov.

Prepričana sta, da lahko skupaj dosežemo večjo blaginjo in okrepimo varnost. »V tem je trajna moč čezatlantskega partnerstva,« sta zapisala na omrežju X.

Rutte je medtem čestital tako Trumpu kot podpredsedniku ZDA JD Vanceu. Generalni sekretar Nata meni, da se bodo z vrnitvijo Trumpa na položaj predsednika ZDA zvišali izdatki članic zavezništva za obrambo. »Skupaj lahko dosežemo mir preko moči,« je dodal.

»ZDA so naša najtesnejša zaveznica in cilj naše politike je vedno dober čezatlantski odnos,« je na omrežju X zapisal nemški kancler Olaf Scholz. Trumpu je med drugim čestital tudi britanski kralj Karel III., poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob čestitki dejal, da vrnitev Trumpa v Belo hišo pomeni priložnost za pravičen mir v Ukrajini.

»Danes je dan sprememb in tudi dan upanja za rešitev številnih problemov, vključno z globalnimi izzivi. Predsednik Trump je vedno odločen, politika miru preko moči, ki jo je napovedal, pa je priložnost za okrepitev ameriškega vodstva ter doseganje dolgoročnega in pravičnega miru, ki je glavna prednostna naloga,« je dodal.

Ruski predsednik Vladimir Putin je prav tako čestital Trumpu in ob tem dejal, da je odprt za pogovore o vojni v Ukrajini. Izrazil je upanje, da bo dogovor glede konflikta zagotovil trajen mir, ki bo temeljil na legitimnih interesih vseh ljudi.