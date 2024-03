Ponovitve glasovanja ne bo

Državni svet, ki je zasedanje po burnem dogajanju ob odločanju o preiskovalni komisiji o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda prekinil minulo sredo, bo sejo nadaljeval v ponedeljek, 11. marca. Glasovanja o ponovitvi odločanja pa ne bo, je včeraj odločil predsednik državnega sveta Marko Lotrič po posvetovanju sedemčlanskega kolegija državnega sveta. Ugovor dveh svetnikov, da sta se v sredo pri glasovanju zmotila, namreč ni bil podan pravilno.

Tako bo na ponedeljkovem nadaljevanju prekinjene seje opravljena razprava o zahtevi za odreditev nove parlamentarne preiskave, na prihodnji seji državnega sveta, ki bo 20. marca, bo opravljeno tudi glasovanje o zahtevi.

Predlagatelji so sicer ocenjevali, da imajo dovolj glasov – 23 od 40 – za to, da bo njihova zahteva sprejeta. Če se bo izkazalo, da je to res, bo državni zbor moral ustanoviti novo preiskovalno komisijo. Glasovanje državnih svetnikov bo predvidoma tajno, kot pravi Lotrič, gre namreč za politično zelo pomembno zadevo in marsikateri svetnik se z javnim glasovanjem o njej ne želi izpostaviti.

Pobudo za sprejetje zahteve za odreditev parlamentarne preiskave je na predlog državnega svetnika iz vrst SDS Andreja Poglajna vložila interesna skupina lokalnih skupnosti. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti pa je vložila predlog za preložitev razprave in odločanja o predlagani zahtevi za ustanovitev preiskovalne komisije. Vodja te interesne skupine Branka Kalenić Ramšak je pojasnila, da so predlog vložili zato, da bi pridobili »boljši uvid v tematiko«.

Željo za preložitev obravnave so zaradi obsežnega dopisa odvetnika Mirka Bandlja, v katerem je bil kritičen do predloga za ustanovitev preiskovalne komisije, izrazili tudi v interesni skupini delojemalcev. Bandelj je kot pooblaščenec podjetja Gen-I v dopisu predsedniku državnega sveta Marku Lotriču zapisal, da poslovanje te družbe nikakor ne more biti predmet parlamentarne preiskave.

Svetniki so nato na glasovanju z 18 glasovi za in 15 glasovi proti podprli preložitev obravnave te točke, med burno razpravo so celo poškodovali govorniški pult. Ker sta dva svetnika, kot rečeno, nato zatrdila, da sta se zmotila, so sejo prekinili.