Ponovno uvedli maske

»Okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 je vedno več, in ker so okuženi ljudje lahko brez težav, vas kolektiv Zdravstvenega doma Koper prosi, da od 1. julija naprej pridete na preglede z zaščitnimi maskami,« je sporočila strokovna direktorica Ljubica Kolander Bizjak.

Po podatkih Sledilnika covida-19 je število okužb začelo rasti 2. junija, ko so zabeležili 239,9 primera v sedemdnevnem povprečju, v sredo pa se je ta številka zvišala že na 739. Ne glede na to, da se število okužb povečuje, pa prevladujoči novi različici virusa - BA.4 in BA.5 – za zdaj ne povzročata večjih izbruhov hujših potekov bolezni covida-19.

Trenutno je sicer hospitaliziranih 83 ljudi, v intenzivni terapiji pa jih je 11. Polno cepljenih je 1,2 milijona ljudi, kar predstavlja 58 odstotkov prebivalstva.

Nova posvetovalna strokovna skupina za spremljanje in obvladovanje epidemije, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), in jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, je predstavila tri scenarije možnih potekov okužb v bližnji prihodnosti. Po scenariju A bo uvedla paleto priporočil, kot velja zdaj – cepljenje proti covidu-19, izolacija, zračenje prostorov, delo na domu in uporaba zaščitnih mask za zaščito sebe in drugih. Scenarij B bi pomenil nevarnejšo bolezen covida-19, tveganje za hud potek bolezni bi bilo na ravni prejšnjih različic. V tem primeru bi skupina tehtala o predlogih nekoliko strožjih epidemičnih ukrepov. Scenarij C bi začel veljati v primeru hudega poslabšanja epidemičnih razmer.