Evropa ostaja dom največjih pivcev, Slovenci njeno povprečje še prekašamo

Latvijci, Čehi in Litovci so v primerjalnem letu 2020 spili največ alkohola: dobrih 12, 11,6 in 11,4 litra vsak. Če je Litovcem v desetih letih – od 2010 do 2020 – uspelo porabo zmanjšati za dobra dva litra, so jo Čehi in Latvijci celo povečali – slednji za 2,3 litra, kar jih je uvrstilo na prvo mesto.

»Najboljši« pivci v vodilni evropski gospodarski četverici so Nemci z 10,6 litra popitega alkohola, sledijo Francozi z 10,4, Španci s 7,8 in Italijani s 7,7 litra alkohola. Poraba v Združenem kraljestvu je znašala 9,7 litra. V evropski regiji SZO so Nemci pristali na devetem, Slovenci pa s popitimi 9,8 litra na osebo na 16. mestu, kar je ustrezalo povprečju regije. A smo se glede na globalno poročilo SZO, objavljeno junija lani, v naslednjih letih poslabšali in, kot rečeno, regionalno povprečje presegli za skoraj dva litra. Naši moški na leto spijejo 17,3, ženske pa 4,7 litra čistega alkohola.