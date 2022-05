Posegi v regulacijo cen morajo biti premišljeni

V nadaljevanju preberite:

Trgovci, proizvajalci in analitiki v energetiki so pripravljeni na pogovore z novo vlado o načinih za ublažitev energetske draginje. Vendar veliko rešitev ne vidijo, tako zaradi evropskih pravil trga kot zato, ker je Slovenija uvozno odvisna. Tudi hrana bo neizogibno dražja, za koliko, pa bo odvisno od obsega rastlinske pridelave v Sloveniji in državah, ki so naše pomembne trgovinske partnerice. Marže trgovcev so problematične, prikimava agrarni ekonomist Aleš Kuhar, vendar jih je narobe zmanjšati z dekretom. S tem lahko podjetja pošlješ v bankrot in tvegaš, da bodo državo tožila zaradi izgube. Posegi v regulacijo cen morajo biti zelo premišljeni.