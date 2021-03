Posel s parcelami na Obali je bil čist

Informacijo, da naj bi Aleš Hojs s pomočjo političnih zaveznikov pridobil čudovito parcelo z razgledom na morje po nenavadno nizki ceni, so pod drobnogled vzeli tako na NPU kot v KPK. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Informacijo, da naj bi Aleš Hojs s pomočjo političnih zaveznikov pridobil čudovito parcelo z razgledom na morje po nenavadno nizki ceni, so pod drobnogled vzeli tako na NPU kot v KPK. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ni znakov kaznivega dejanja

Izdali le priporočilo

Pri nakupu gradbene parcele v Kolombanu nad Ankaranom, ki sta jo od tujega državljana kupila notranji ministerin nekdanji koprski županoziroma njegova žena, ni šlo za sporni posel.Po objavi v medijih, da naj bi minister Aleš Hojs s pomočjo političnih zaveznikov pridobil čudovito parcelo z razgledom na slovensko morje po nenavadno nizki ceni, so posel pod drobnogled vzeli tako na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) kot v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).Na policiji so zaradi varstva osebnih podatkov skopi z informacijami, so pa na naše vprašanje, ali NPU še vedno preiskuje nakup gradbene parcele na Obali, ki jo je nekaj slovenskih fizičnih oseb kupilo od ruskega državljana, odgovorili: »V predmetni zadevi NPU ni ugotovil razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. O ugotovitvah je NPU decembra lani obvestil specializirano državno tožilstvo.« Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah se odgovor nanaša prav na omenjeni »politični nakup«.Kot smo pred časom že poročali, je gradbeno parcelo v Kolombanu koprska občina še v času županovanja Borisa Popoviča najprej po ugodni ceni prodala Rusu, ta je nato parcelo razdelil na več manjših delov in jih prodal Popovičevi ženi,, ki je za časa Popoviča sodeloval s koprsko občino, in Alešu Hojsu.Hojs je za 882 kvadratnim metrov veliko zazidljivo parcelo odštel 75.910 evrov, primerljiv znesek so odšteli tudi Popovičevi. Po naših podatkih je to sicer znesek brez davka. Tednik Mladina je razkril še, da je koprska občina ravno v času, ko je parcelo kupil Idrisov, sklenila, da bo točno tam uredila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo.Mešetarjenja z zemljišči na slovenski obali je preverila KPK, a so včeraj sporočili, da so postopek ustavili.Komisija je postopek začela na podlagi lani prejete prijave zaradi suma nepravilnosti. Po preučitvi pojasnil in dokumentacije pa so ugotovili, da »v obravnavani zadevi ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti, ki jo imajo, in so postopek ustavili«. Kljub temu so koprski občini priporočili, da od izvajalcev, pri katerih naroči izdelavo cenitve nepremičnine za prodajo na javni dražbi, zahteva, da v cenitveno poročilo jasno zapišejo, ali s cenitvijo ugotovljena cena vsebuje davek (DDV) ali ne.