Poskus obuditve dialoga s sodniki in tožilci

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan se bo danes sestala s predstavniki sodnikov in tožilcev, sodniki pa bodo pripravili protestni shod. Tako sodniki kot tožilci upajo na konkreten rezultat današnjega sestanka z ministrico. Na ločena sestanka s sodniki in tožilci je povabila tudi ministra za javno upravo Franca Propsa, saj da je on pravi naslov za urejanje njihovih plač. Namen sestanka je, kot zagotavlja ministrica za pravosodje, obuditev dialoga s tožilci in sodniki, ki je bil do zdaj mrtev.