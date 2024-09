Po ustavni neodvisni, ubogati pa morajo vseeno

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Robert Golob in njegova stranka Gibanje Svoboda sta še minuli teden brezpogojno podpirala ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. V SD in Levici pa so se – vsaj uradno – še odločali, kako ravnati ob interpelaciji, dejansko pa so na internem koalicijskem srečanju dobili navodilo, da mora po en njihov poslanec glasovati proti interpelaciji, preostali pa se lahko vzdržijo. Netransparenten in nepremišljen nakup računalnikov, vreden 6,5 milijona evrov, ni bil zadosten razlog za njen odhod.