Poslanci o interpelaciji Počivalška v četrtek

Poslanci bodo o interpelaciji ministra za gospodarstvoodločali na izredni seji v četrtek. Interpelacijo so zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu zaščitne in druge opreme za potrebe v epidemiji zahtevale opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Za zdaj kaže, da ministrov položaj ni ogrožen, saj mu koalicija napoveduje podporo.O sklicu izredne seje DZ, ki so jo za obravnavo interpelacije Počivalška zahtevali koalicijski poslanci, se je danes dogovoril kolegij predsednika DZ. Seja se bo začela v četrtek, 11. junija, ob 9. uri, pričakovati pa je celodnevno razpravo.Interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalška so štiri opozicijske stranke vložile 4. maja. Ministru očitajo (ne)ukrepanje pri nepreglednih, javnofinančno negospodarnih in za izbrance dobičkonosnih postopkih naročanja in nakupov zaščitne in druge opreme za potrebe obvladovanja epidemije novega koronavirusa. Ob tem mu očitajo zavestno prikrivanje dejstev, povezanih s postopki naročil in nakupov opreme, ter zavajanje javnosti pri utemeljevanju pravnih podlag za dobavo opreme.Počivalšek je očitke že zavrnil. V odgovoru na interpelacijo je nanizal dejstva, ki po njegovem mnenju dokazujejo, da so bile odločitve pri nabavah zaščitne opreme glede na dane krizne okoliščine optimalne. Se je pa med drugim vprašal, ali je interpelacija v teh težkih gospodarskih razmerah vse, kar je opozicija sposobna prispevati.Glede na napovedi bodo koalicijske stranke Počivalšku, sicer predsednika SMC, po pričakovanjih ubranile položaj.