Poslanci o razrešitvi Klakočar Zupančičeve in o Klampferjevi za ministrico

Na poslanskih klopeh bo danes predlog opozicije za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Poslanci SDS in NSi ji očitajo kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimerno vedenje, prva med poslanci pa vztraja, da stoji za vsemi svojimi odločitvami. Glede na parlamentarna razmerja je sicer uspeh predloga malo verjeten.

Nesoglasja med opozicijskima strankama in predsednico DZ so postala stalnica tega sklica DZ, predlog za razrešitev Klakočar Zupančič pa je sledil postopanju predsednice DZ ob predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so ga predlagali v SDS.

Ti Klakočar Zupančič očitajo kršenje poslovnika DZ, ki določa, da se predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje DZ, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo, Klakočar Zupančič pa je to storila pred potekom 30-dnevnega roka.

V predlogu za razrešitev so sicer predlagatelji, ob poslancih SDS so podpise prispevali tudi poslanci NSi, med očitki med drugim nanizali tudi grožnje poslancem in oviranje ustanovitve preiskovalne komisije, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki. Zaradi tega je opozicija že jeseni Klakočar Zupančič tudi kazensko ovadila.

Predsednica DZ je v torek, dan pred glasovanjem o njeni razrešitvi, enako kot v dosedanjih izjavah poudarila, da stoji za vsako svojo odločitvijo in je zadovoljna z doslej opravljenim delom. Tudi tiste poteze, ki jih problematizira opozicija, pa so po njenem prepričanju pravno argumentirane in utemeljene ter jih doslej ni nihče argumentirano pravno zavrgel.

Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji jih imajo skupaj 32. Glede na parlamentarna razmerja in v javnih izjavah izraženo podporo Klakočar Zupančič v koalicijskih vrstah, bi bil tako uspeh opozicijskega predloga presenečenje.

Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo

Poslanci bodo na današnji seji DZ odločali tudi o imenovanju Ksenije Klampfer za ministrico za digitalno preobrazbo. Če ji bodo prižgali zeleno luč, bo na čelu resorja nasledila jeseni razrešeno Emilijo Stojmenovo Duh. V vmesnem času je ministrstvo vodil finančni minister Klemen Boštjančič.

Ministrska kandidatka je v začetku meseca prestala zaslišanje pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Med prednostnimi nalogami je izpostavila prenovo osrednjega komunikacijskega omrežja državne uprave, pripravo krovnega zakona s področja digitalne preobrazbe in krepitev uporabe javnih digitalnih storitev.

Napovedala je tudi novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero bodo ukinili mehanizem za izposojo računalniške opreme. Kot razlog za njegovo ukinitev je navedla, da se je med izvajanjem izkazal za preveč okornega, počasnega in administrativno obremenjujočega.

Klampfer, ki jo je premier Robert Golob za novo ministrico predlagal konec novembra, je trenutno generalna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Ministrski položaj je zasedala že v vladi Marjana Šarca v obdobju 2018-2020, ko je bila ministrica za delo.