(KOMENTAR) Kdo je resnična četrta veja oblasti

Ko so poslanske skupine vladajoče koalicije komentirale odločitev predsednice republike, da za guvernerja Banke Slovenije predlaga Toneta Ropa, so uporabljale vljudno besedo: presenečenje. Presenetljivo naj bi bilo, da je predsednica v parlament poslala predlog, naj guvernerski položaj zasede nekdanji premier, finančni minister, minister za delo ter izvršni podpredsednik Evropske investicijske banke, ne pa Saša Jazbec, državna sekretarka na ministrstvu za finance. Ko so poslanske skupine vladajoče koalicije obiskovale predsednico in sugerirale, koga bi veljalo podpreti, je bila Saša Jazbec med pogosteje omenjenimi osebnostmi, ki bi si zaslužile nominacijo. Razlogi za podporo Saši Jazbec obstajajo. Ko je, denimo, na finančnem ministrstvu vodila proračunski direktorat, je bil ta brezhibno urejen.