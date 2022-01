Poslovil se je odvetnik Andrej Baraga

Andreja Barage, odvetnika, pred tem pa sodnika in tožilca, ki je bil kot tožilec tudi v posebni skupini za pregon organiziranega kriminala, kot sodnik pa nekaj časa celo predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča, ni več med nami. Odšel je mnogo prekmalu, star komaj 56 let.

Z njim smo se pogovarjali pred štirimi leti, ko so strasti javnosti razgreli njegovi zapisi na twitterju. V njih je izražal odklonilen odnos do nekaterih politikov in bil kritičen do NPU.

Kmalu zatem se je umaknil iz sodniške službe, proti njemu pa so sprožili tudi disciplinski postopek.

Kot je Baraga povedal leta 2016 za Dnevnik, se je zameril tako levim in desnim, politike pa ni maral. Zadnji tweet je objavil junija lani. V odvetništvu je občutil svobodo.