Posnetek razkriva trpljenje živali na farmi, ki dobavlja tudi Lidlu in Sparu

Španska nevladna organizacija Equalia je objavila videoposnetek trpinčenja živali s farme piščancev v Italiji. Farma je povezana s podjetjem AIA skupine Gruppo Veronesi, ki velja za četrtega največjega perutninarja v Evropi. Izdelke podjetje po navedbah nevladnikov prodaja tudi v trgovinah v Sloveniji, in sicer v trgovinah Lidl in Spar Slovenija.

Videoposnetek je, kot trdijo avtorji, nastal med julijem in avgustom lani na farmi pitovnih piščancev v Italiji. Prikazuje razpadajoče ptice, ki jih kljuvajo žive ptice, pa ptice z različnimi deformacijami in zlomi, ki ne morejo vstati. Nekatere ne morejo priti do napajališča, kar še povečuje njihovo trpljenje. Posnetki razkrivajo tudi domnevne malomarnosti uslužbencev, brcanje in zadajanje udarcev. Vratovi nekaterih piščancev so zlomljeni, glave pa poteptane, so sporočili iz Društva za zaščito živali Ljubljana.

Grozljive razmere na piščančji farmi. FOTO: Equalia.

Na podlagi posnetkov je neprofitna organizacija Animal Law Italy pri italijanskih oblasteh vložila pritožbo zaradi praks, ki bi lahko pomenile kazniva dejanja zlorabe živali in javnega zdravja.

Proizvodne bolezni

V ljubljanskem društvu za zaščito živali poudarjajo, da velika gostota piščancev na intenzivnih farmah predstavlja tveganje za javno zdravje. Med drugim so se zavzeli za rejo pasem počasne rasti, kar bi vodilo v večjo odpornost na bolezni.

Posnetek prikazuje razpadajoče ptice, ki jih kljuvajo žive ptice. FOTO: Equalia.

Resne zdravstvene težave perutnine, prikazane na videoposnetku, so po njihovem posledica genetske hibridizacije, ki je uporabljena za doseganje maksimalne rasti v najkrajšem času. Hitro rastoče pasme piščancev so podvržene neizogibnim boleznim, ki jih industrija imenuje proizvodne bolezni. Te zdravstvene težave vodijo do velike uporabe antibiotikov za preventivne namene namesto za njihovo priporočeno terapevtsko uporabo.

Več kot 300 živilskih podjetij se je že zavezalo k spremembi. Zaveza European Chicken Commitment (ECC) je sporazum, ki določa vrsto realnih ukrepov za dobrobit živali, med njimi zamenjavo hitro rastočih vrst in zmanjšanje gostote perutnine na kvadratni meter, so spomnili.

V Društvu za zaščito živali Ljubljana zato družbo Gruppo Veronesi pozivajo, naj sodeluje s strankami pri razvoju rešitev v dobavni verigi, ki bodo omogočile široko doseganje standardov ECC. Obrnili pa so se tudi na trgovski verigi Lidl in Spar Slovenija s pozivom, da od dobavitelja AIA zahtevata odgovornost in prenehanje s tovrstnimi proizvodnimi praksami.