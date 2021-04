Posodobljena strategija cepljenja

7.39 V ZDA doslej pri cepljenih potrdili 5800 okužb z novim koronavirusom

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v četrtek sporočil, da so v ZDA v 40 zveznih državah doslej odkrili 5800 okužb z novim koronavirusom pri osebah, ki so se cepile z dvema odmerkoma cepiva Pfizerja ali Moderne oziroma enim odmerkom cepiva Johnson & Johnson. V ZDA so doslej z vsaj enim odmerkom cepili 126 milijonov ljudi.Okoli 30 odstotkov tistih, ki so se z novim koronavirusom okužili kljub temu, da so bili cepljeni, ni imelo nobenih simptomov, 396 so jim morali hospitalizirati, 74 pa jih je zaradi covida-19 umrlo.Tisti, ki so cepljeni s cepivom Pfizerja in BioNTecha, bodo v roku šestih do 12 mesecev po drugem odmerku verjetno potrebovali še tretji odmerek, je v izjavi, ki so o objavili v četrtek, ocenil glavni izvršni direktor podjetja Pfizer. Izpostavil je tudi možnost, da bo treba ljudi cepiti potem vsako leto. Podobno mnenje je že februarja podal glavni izvršni direktor Johnson & JohnsonaCepivo Pfizerja in Moderne je več kot 90-odstotno učinkovito do šest mesecev po cepljenju z obema odmerkoma, vendar pa za naprej ni dovolj podatkov.Finančni ministri EU bodo danes virtualno razpravljali o pripravah na črpanje evropskih sredstev za okrevanje po pandemiji covida-19. Bliža se rok, do katerega naj bi članice v Bruselj posredovale nacionalne načrte za okrevanje. V Evropski komisiji pravijo, da se financiranje lahko začne julija, če bodo članice pripravljene.Komisija bo namreč na zadolžitev na finančnih trgih pripravljena julija. A nujna pogoja za to sta ratifikacija sklepa o lastnih virih in priprava dobrih nacionalnih načrtov za okrevanje, na podlagi katerih bodo članice črpale sredstva, je v sredo opozoril evropski komisar za proračunOdbor DZ zdravstvo bo na današnji nujni poskušal razjasniti podrobnosti glede naročanja cepiva Biontecha in Pfizerja, ki bi ga Slovenija decembra v drugem krogu nabave lahko naročila, pa ga domnevno ni. Na seji, ki so jo sklicali na zahtevo SD, LMŠ, Levica in SAB, želijo ugotoviti, kdo je odgovoren za to.»Po nam dostopnih podatkih je nesporno jasno, da je vlada naredila napako, ko se je takrat, ko bi bilo možno zagotoviti dodatnih 500.000 odmerkov cepiva oz. ko bi bilo možno v prvi polovici letošnjega leta dodatno zaščiti četrt milijona državljanov, odločila, da tega ne stori,« je ob vložitvi zahteve za sklic seje dejal poslanec SD, ki bo na seji odbora zastopal predlagatelje.Premier, ki je v obdobju, na katerega se nanašajo očitki o nenaročanju cepiva, začasno vodil ministrstvo za zdravje, je pojasnil, da je ob prevzemu resorja vsem pristojnim naročil, da se kjerkoli, kadarkoli in za kakršnokoli ceno naročijo dodatne količine cepiv proti covidu-19. »Od takrat naprej je ministrstvo temu sledilo,« je poudaril Janša.Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravjebo na vladni novinarski konferenci predstavila posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja, s katero je vlada med prednostne skupine za cepljenje uvrstila maturante in zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni.Posodobljeno strategijo cepljenja je vlada sprejela na četrtkovi dopisni seji.Po četrtkovih napovedih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bi lahko cepljenje maturantov potekalo konec naslednjega tedna. Takšnemu cepljenju naj bi sicer nasprotovala večina članov strokovne skupine za cepljenje.Začetek splošne mature je predviden 4. maja, ko naj bi maturantje pisali esej iz slovenščine, a naj bi obstajala tudi možnost, da bi bil prestavljen na konec maja. To namreč predlaga svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki meni, da bi lahko do konca maja po cepljenju dosegli odpornost maturantov proti covidu-19. Na ministrstvu za izobraževanje so sicer še v četrtek pojasnjevali, da časovnica mature za zdaj ostaja nespremenjena.Začetek poklicne mature pa je že po zdajšnjem koledarju predviden za konec maja.