Razrešili nevrokirurga Voršiča

V UKC Maribor so nevrokirurga, ki se je po potovanju po Namibiji na delovno mesto vrnil okužen z južnoafriško različico koronavirusa, razrešili z mesta namestnika predstojnika oddelka za nevrokirurgijo, poroča RTV Slovenija . Uvedli so tudi postopek, ki bo razjasnil, ali je Voršič kršil pravila in kakšni ukrepi se mu obetajo.Voršič je domnevno, kljub interni prepovedi opravljanja dejavnosti izven UKC Maribor in vladni odredbi, ki prepoveduje koriščenja letnega dopusta in presežka ur zaposlenim v zdravstvu, odšel na dopust v Afriko in tam domnevno tudi operiral.UKC Maribor je v izjavi za javnost pred tem sicer zanikal, da bi Voršič kršil varnostne protokole in na delovno mesto prišel z vidnimi znaki okužbe. Zdravnik je bil pred potovanjem sicer cepljen proti koronavirusu z dvema odmerkoma cepiva. Zaradi cepljenja mu po vrnitvi ni bilo treba v karanteno.