Potrdili draginjske dodatke za otroke

Skoraj 191.000 družin s skupaj več kot 353.700 otroki bo novembra, decembra in januarja prejelo skoraj podvojen znesek otroškega dodatka. S tem je državni zbor potrdil zakon o začasnih ukrepih za ublažitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka. Krog prejemnikov so razširili še na rejnike, opozicijski SDS in NSi pa sta kritični, da je srednji sloj ostal prezrt.