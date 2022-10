Danes je svetovni dan pošte, ki obeležuje spomin na 9. oktober pred 148 leti, ko je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza. Na ta dan se izpostavlja vlogo pošte v vsakdanjem življenju in njen prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju, letošnji pa je namenjen prizadevanjem za trajnostno poslovanje ter izvajanju družbeno odgovornih projektov.

Svetovna poštna zveza je specializirana organizacija OZN s sedežem v Bernu, ki je namenjena usklajevanju poštnih sistemov in politik med 192 državami članicami. Slovenija se je tej drugi najstarejši organizaciji na svetu pridružila leta 1992.

V vodstvu Svetovne pošte zveze je tudi nekdanji svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije Marjan Osvald, ki je bil lani izvoljen za namestnika generalnega direktorja Mednarodnega urada Svetovne poštne zveze (UPU) za obdobje med leti 2022 in 2025.

Ob letošnjem dnevu je poudarek na trajnostnih prizadevanjih, ki je tudi pomemben del korporacijske strategije Pošte Slovenije za čim bolj trajnostno poslovanje na vseh področjih, od logističnih operacij do komercialnega in družbenega vidika poslovanja.

Slovenska pošta sodeluje v pilotnih in evropskih projektih ter vlaga v e-vozni park, polnilno infrastrukturo, sončne elektrarne in energetsko učinkovitost objektov, razvoj zaposlenih, skrb za zdravje in varnost zaposlenih ter izvaja družbeno odgovorne projekte.

Na 9. oktober pred 148 leti je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza. FOTO: Jože Suhadolnik

Na Pošti Slovenije so delež e-vozil lani povečali na 12 odstotkov vseh vozil, cilj do leta 2025 pa je na skoraj 50 odstotkov. Število tovrstnih vozil so v letu 2021 povečali na 402, kar je 135 vozil več kot v letu 2020. Letos so delež povečali že na 16 odstotkov, pri čemer za investicije v projekte energetske učinkovitosti letno namenijo dober milijonov evrov.

Projekt Elena

V prihodnje bodo v sklopu projekta Elena namestili sončne elektrarne na treh lokacijah, prav tako pa pri novih investicijah v logistične pošte na petih objektih predvidevajo izvedbo dodatnih sončnih elektrarn. Eden zadnjih ekološko usmerjenih projektov je energetska obnova pošte Velike Lašče, ki s sončno elektrarno na strehi, toplotno črpalko ter polnilnico za električna vozila postaja pasiven oziroma energetsko samostojen objekt.

Ob nedavnem obisku v Pošti Slovenije je prizadevanja za njeno trajnostno poslovanje pohvalil tudi generalni direktor Svetovne poštne zveze Masahiko Metoki. Kot je ob tem poudaril, je slovenska pošta iskrena v nameri, da še dodatno izboljša kakovost poštnih procesov in storitev, hkrati pa razmišlja o okoljskih zadevah.

Hkrati si danes v sklopu praznovanja zaključuje dobrodelna akcija Poštar Pavli polni šolske torbe, ki je ena od družbeno odgovornih akcij omenjene državne družbe. Letos so v poštnih poslovalnicah po vsej državi zbrali skoraj 38.000 kosov šolskih potrebščin, ki so jih dostavili med 52 članic Zveze prijateljev mladine Slovenije po vsej Sloveniji ter 13.225 evrov denarnih nakazil, ki bodo namenjena nakupu delovnih zvezkov in ostalih potrebščin. Pošta Slovenije sicer v dobrodelne namene vsako leto prispeva okoli 200.000 evrov.

Ob svetovnem dnevu pošte bodo danes omogočili prost vstop v Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, kjer bo popolne mogoč voden ogled za družine. Hkrati bodo izdali tudi priložnostna poštna žiga, ki bosta v uporabi na obeh dežurnih poštah v Ljubljani in Mariboru.