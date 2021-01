Pozimi perejo umazano perilo

V nadaljevanju preberite:

Turistično združenje Portorož (TZP) ne dela dobro, posluje netransparentno, zato ga raje ukinimo in ustanovimo javni zavod za turizem. To je predlagal občinski odbor za turizem na nedavni seji piranskega občinskega sveta in sprožil ostre razprave v turističnih krogih. »Namen te akcije je bil pridobiti politični vpliv na imenovanje novega direktorja in delitev iz turistične blagajne,« je ocenil direktor TZP Igor Novel, ki namerava spet kandidirati za to funkcijo.