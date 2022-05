Poziv k človečnosti in humanističnemu izročilu Evrope

V nadaljevanju preberite:

Nič novega ni v tem, da je kriza s pandemijo covida-19 zamajala zaupanje v sposobnost politike pri reševanju problemov, ki zahtevajo bistveno preseganje nečloveških in drugih nesprejemljivih načinov vladanja. Vojna v Ukrajini in raketiranje Kijeva med obiskom delegacije Združenih narodov pa je dokončno pokopala iluzije svetovnega reda, kot je bil vzpostavljen po zmagi zaveznikov nad fašizmom in nacizmom, da se nikoli več ne ponovijo zločini proti človečnosti in grozodejstva druge svetovne vojne. Kaj lahko po tem državljanke in državljani ob letošnjem 9. maju, ko slavimo dan Evrope, in po nedavno končani Konferenci o prihodnosti Evrope upamo na pozitivne premike, pričakujemo, kaj si lahko obetamo od političnih odločevalcev v EU, članicah in lokalnih skupnostih?