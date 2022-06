Pragmatična politika namesto rusofobije

V nadaljevanju preberite:

Slovenska diplomacija si prizadeva spraviti Rusijo za pogajalsko mizo, je stališče nove ministrice Tanje Fajon. Zatrjuje, da pri tem ne gre za prorusko zunanjo politiko. Po tem, ko so se prejšnji teden v podporo vladi oglasili levo usmerjeni akademiki in politiki, so se v vmesni prostor med prejšnjo vlado Janeza Janše in novo vlado s svojim pozivom umestili še liberalni in desni intelektualci ter politiki.

»Vlada Janeza Janše je bila zelo proaktivna glede podpore Ukrajini, precej ostro so nastopali proti Ruski federaciji, kar je bilo opazno v različnih ukrepih, na primer zmanjševanju ruskega diplomatskega osebja v Sloveniji. Igrala je proaktivno vlogo proti Ruski federaciji in v podporo Ukrajini,« ugotavlja bivši zunanji minister Karl Erjavec, ki bi tudi sam podpisal poziv za proaktivno Slovenijo pri iskanju političnega izhoda iz ukrajinske krize.