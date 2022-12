Darila in okraševanja postala tekmovanje, v ljudeh pa tesnoba

V nadaljevanju preberite:

Med prazniki se stiske pri mnogih poglobijo. Ne gre le za finančno pomanjkanje, ko ljudje bližnjim ne zmorejo kupiti daril. Vse pogosteje so že sredi decembra telesno in čustveno izčrpani tudi posamezniki, ki niso prikrajšani ne v finančnem ne v intimnem smislu, le »pokosila« so jih pričakovanja. Največkrat njihova lastna.