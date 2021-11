Precej več kršitev pri izplačilu regresa kot lani

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek, 1. novembra, se je iztekel skrajni rok, do katerega so morali delodajalci izplačati regres za letni dopust. Inšpektorat za delo je na tem področju letos doslej ugotovil precej več kršitev, kot so jih odkrili lani v vsem letu. Nepravilnosti, povezane s plačilom za delo, kamor spada tudi regres, so že skoraj po pravilu najpogostejše, ki jih ugotovijo na področju nadzora delovnih razmerij.