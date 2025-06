Vročinski val: temperature do 37 stopinj Celzija in kaos na cestah

Komaj smo se po prvem vročinskem valu nekoliko ohladili, se že napovedujejo novi vroči dnevi. Kot napoveduje Agencija RS za okolje, bo danes in jutri sončno in vse bolj vroče. Jutri popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

V Ljubljani naj bi bilo danes že skoraj 30 stopinj Celzija, jutri popoldne naj bi se temperature povzpele na 33 stopinj Celzija. Podobno naj bi bilo po podatkih Arsa na Primorskem, v drugih krajih naj bi prav tako bile temperature okoli 30 stopinj Celzija. Kakšno stopinjo ali dve nižje bodo predvidoma konec tedna.

Sicer pa se prava vročina začenja šele v ponedeljek, je povedal Branko Gregorčič z Arsa. Vroče bo večji del prihodnjega tedna, je dodal, vsaj do četrtka.

»Če bodo temperature po Sloveniji ob koncu tega tedna sicer poletne, a hkrati dokaj prijetne, pa se bo v začetku prihodnjega tedna vročina iznad jugozahodne Evrope razširila proti Alpam, srednji Evropi, severnemu Sredozemlju in Balkanu,« so pri Arsu zapisali na družbenem omrežju X.

Po izračunih več meteoroloških modelov lahko med 23. in 27. junijem po nižinah pričakujemo popoldanske temperature med 32 in 37 stopinjami Celzija, srednje dnevne temperature bodo tako kar okoli osem stopinj Celzija nad povprečjem. »Zaradi odsotnosti padavin se bodo zaostrile sušne razmere, se bo pa v drugi polovici tedna nekoliko povečala možnost vročinskih neviht. Stopnjo vremenskih opozoril bomo sproti prilagajali razmeram,« so še zapisali.

Najtežje bodo vročino najbrž prenašali tisti, ki bodo v teh dneh na cesti. Prometna napoved namreč kaže, da nas čaka eden najbolj obremenjenih koncev tedna. Močno povečan promet je pričakovati od četrtka, ko bo praznik v več državah, do ponedeljka ter na slovenski dan samostojnosti in enotnosti. Začenjajo se tudi šolske počitnice za slovenske šolarje in dijake. Sicer bodo prometne obremenitve izrazite ves prihodnji teden, opozarjajo na portalu promet.si.