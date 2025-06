Novo mesto postaja gospodarska prestolnica Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Zelo močno gospodarstvo je dolenjsko prestolnico Novo mesto pripeljalo do tega, da je ustanovitev javne univerze skoraj nujna za nadaljnji razvoj, ki ga zdaj še najbolj ovira nezadostna prometna infrastruktura. Plače so v povprečju med najvišjimi v Sloveniji, tudi povprečna velikost podjetij je v slovenskem vrhu.

Kakšni so gospodarski kazalci? Kakšne so plače in izobraženost prebivalcev?

Lahko prebivalci pridejo do stanovanj? Kakšne so migracije?

Kaj v Novem mestu najbolj pogrešajo?