Bogovič: Pri kandidatki za kmetijsko ministrico ne opažam potrebnih kvalitet

Pred odborom državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se na 26. nujni seji predstavlja kandidatka za bodočo kmetijsko ministrico iz kvote Gibanja Svobode Mateja Čalušić. Če na odboru dobi zeleno luč, jo bodo predvidoma že v petek imenovali na čelo omenjenega resorja.

Spomnimo: v preteklih dneh je najava kandidature Mateje Čalušić, inženirke agronomije in hortikulture ter kvalificirane svetovalke s področja varstva kmetijskih rastlin, dvignila veliko prahu. Razlog je v uradnem navajanju njene izobrazbe.

Čalušićeva je končala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, na straneh državnega zbora pa so navajali, da je zaključila univerzitetno izobrazbo. Da je bila napačna izobrazba Čalušićeve navedena že na predlogu kandidatne liste Svobode na parlamentarnih volitvah, je potrdila tudi Državna volilna komisija. »Krivdo« za »administrativo napako« so prevzeli v stranki premiera Roberta Goloba.

Če Čalušićevi danes predstavitev uspe, bo na čelu kmetijskega resorja zamenjala predhodnico Ireno Šinko, ki so jo razrešili zaradi nesoglasij s premierom okrog uprave za varno hrano, oziroma obrambnega ministra Marjana Šarca, ki je ministrstvo vodil le začasno.

Franc Bogovič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nekdanji minister za kmetijstvo v obdobju 2012–2013 Franc Bogovič, poslanec evropskega parlamenta v skupini Evropske ljudske stranke, je o kandidaturi Čalušićeve za Delo dejal: »Osebno sem prepričan, da je formalna izobrazba (kandidata za) ministra vsekakor pomemben element pri opravljanju funkcije in strokovnem poznavanju resorja, ni pa ključna. Vprašanje visokošolske ali univerzitetne izobrazbe kandidatke za ministrico se mi zdi drugotnega pomena – o posredovanju zavajajočih informacij DVK naj sodi javnost sama. Bistveno bolj pomembno je strokovno poznavanje kmetijskega resorja in agroživilskega sistema, poznavanje aktualne problematike v kmetijstvu, podrobno poznavanje skupne kmetijske politike EU in navsezadnje delovne in tudi kakšne vodstvene izkušnje z delom v kmetijsko-živilskem sektorju.

Poleg tega mora kandidat za kateregakoli ministra imeti vsaj neke operativne izkušnje iz resorja, katerega prevzema, ter določeno politično 'težo', da se zna politično pozicionirati. Vse to je ministru v veliko pomoč pri usmerjanju dela ministrstva in organov v njegovi sestavi, uveljavljanju prioritet ministrstva ter tudi v okviru sodelovanja tako s preostalimi resorji kot drugimi deležniki.

Žal pri kandidatki za kmetijsko ministrico Mateji Čalušić ne opažam veliko izmed zgoraj navedenih lastnosti. Tudi njeno dosedanje delo v funkciji poslanke DZ RS, ko je v prvih vrstah podpirala novelo zakona o zaščiti živali in sporno novelo zakona o KGZS, ni dobra popotnica za opravljanje ministrske funkcije. Glede na to, da imajo pod Golobovo vlado določene vplivnice in okoljske aktivistke večji vpliv na slovensko kmetijstvo kot katerikoli pristojni minister – bivša ministrica Irena Šinko je zaradi neposlušnosti namreč odletela –, se bojim, da bo nova ministrica le orodje za legitimizacijo vpliva prej navedenih. Upam le lahko, da me s svojimi dejanji prepriča v nasprotno in da se bo obdala z ljudmi, ki poznajo kmetijski sektor in si bodo prizadevali za večjo prehransko suverenost Slovenije, obdelano zemljo in poseljeno podeželje.

Nikakor pa si ne želim, da bi bila pod vplivom posameznic, ki so odigrale ključno vlogo pri brutalnem in protizakonitem odvzemu goveda na kmetiji v bližini Krškega. Stanje v slovenskem kmetijstvu in njegovi izzivi so namreč preveliki, da bi odgovornost za ta resor lahko prepuščali političnim in okoljskim aktivistom, ki kmetije niti od blizu niso videli, kaj šele se postavili v kožo kmeta ali kmetice, ki sta najbolj odgovorna za to, da imamo kaj na naših krožnikih. Upam tudi, da bo vlada kot celota pokazala pozitiven odnos do kmetijstva in pomena prehranske varnosti države, saj je bilo doslej predlaganih veliko ukrepov, ki poslabšujejo položaj kmetijstva, ogrožajo prehransko samopreskrbo in nikakor ne predstavljajo perspektive za mlade kmete, na katerih sloni prihodnost pridelave hrane v Sloveniji.«

Posula se je s pepelom

»Ves čas sem ostala zavezana slovenskemu kmetijstvu,« je v uvodu v predstavitev dejala Čalušićeva. »Tudi ob nastopu poslanskega mandata sem si prizadevala za dobrobit slovenskega kmetijstva,« je dodala.

Kot je zagotovila, se glede izobrazbe ni lažno predstavljala. Tudi v pristopni izjavi je pravilno navedla svojo izobrazbo, prav tako v kandidaturi za ministrico, ki jo je v DZ poslal premier.