Pred parlamentarno preiskavo po zeleno luč na ustavno sodišče

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Kot je pojasnila, je glavna novost, ki jo predlog novele uvaja, predhodni preizkus na ustavnem sodišču. V primeru, da bi zakonodajno-pravna služba ugotovila dvom glede dopustnosti parlamentarne preiskave, daje novela zakona določenim upravičencem možnost, da sprožijo postopek, po katerem bi o dopustnosti parlamentarne preiskave odločilo ustavno sodišče. Odločitev bi moralo sprejeti v 30 oziroma 60 dneh.

Predsednica državnega zbora, ki vlaga predlog novele kot poslanka, podporo zanjo pa bo iskala pri poslancih koalicije, je pojasnila, da nas je evropska komisija že večkrat opozorila, da je treba parlamentarno preiskavo primerno urediti, zahteva iz Bruslja pa se je nanašala predvsem na zadevo Franca Kanglerja.

Parlamentarna preiskava ni kar nekaj, ampak možnost državnega zbora, da izvaja nadzor nad drugimi nosilci oblasti, je pojasnila in dodala, da je pri tem treba paziti na načelo delitve oblasti, hkrati pa tudi na varovanje temeljnih človekovih pravic. Zdi se, da so bila ta načela pogosto kršene in prav je, da se ta preiskava dvigne na višjo raven. Z novelo želi predsednica DZ preprečiti, da bi se institut parlamentarne preiskave zlorabljal za obračunavanje med političnimi strankami.

Ali bodo spremembe vplivale na preiskavo Robeta Goloba, ni jasno

Za enkrat ni jasno, če in kako bo vložitev predloga novele zakona v parlamentarno proceduro vplivala na ustanovitev preiskovalne komisije, ki naj bi preiskovala posle Gen-I in družbe Star Solar Roberta Goloba in za katero si prizadeva državni svet.

Kot je povedala predsednica DZ, je že pred časom ustanovila delovno skupino, ki je pripravila podlago za novelo, in če bo novela sprejeta, »se s takšnimi vprašanji ne bomo več ukvarjali«. »Parlamentarna preiskava mora biti resen institut, biti moramo izjemno previdni.«

Sam predlog nima nič opraviti s preiskavami, ki so predlagane in ki so že v teku, je zagotovila. Glede vprašanja, ali bi lahko predlog novele vplival na posamezno preiskavo, pa kljub temu ni jasnega odgovora. Postopek sprejemanja novele zakona bo imel svoj časovni potek, ustanovitev preiskovalne komisije pa svojega, je pojasnila predlagateljica novele zakona o parlamentarni preiskavi.