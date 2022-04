Pred parlamentom s koncertom pozivajo k udeležbi na volitvah

Civilna iniciativa Glas ljudstva na Trgu republike organizira koncert z naslovom Gremo volit!, s katerim bodo zaključili potujoči festival demokracije. Podporo aktivnemu državljanstvu in udeležbi na volitvah bo s svojimi nastopi izkazalo več glasbenikov in glasbenih skupin, med njimi Vlado Kreslin, Koala Voice ter Hamo & Tribute 2 Love.

Pred parlamentom že 105. protestni shod. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»V Sloveniji ima oblast ljudstvo, državljanke in državljani pa jo izvršujejo neposredno in z volitvami,« so v iniciativi Glas ljudstva zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da tako narekuje slovenska ustava, ki je lani praznovala 30 let. »Čas je, da jo vzamemo resno in z množično udeležbo na volitvah pokažemo, da nam je mar zase, za bližnjega, za skupnost, za prihodnost otrok in planeta,« so zapisali.

V ta namen so na Trgu republike zadnji petek pred volitvami tokrat organizirali koncertni shod, na katerem med drugim nastopajo Klemen Slakonja, PLIŠ, Jani Kovačič, Lado Leskovar, Vlado Kreslin, Koala Voice, Hamo & Tribute 2 Love in Tinkara Kovač.

Prav tako se je na odru zvrstilo več raznolikih predstavnikov in predstavnic civilne družbe, med njimi tudi Gaja Brecelj, Zvezdana Mlakar, Boris A. Novak, Barbara Rajgelj, Tea Jarc in Nika Kovač.

V iniciativi Glas ljudstva so navdušeni nad volilno udeležbo, ki so jo dosegli na predčasnem glasovanju in novem rekordu, ki so ga podrli že drugi dan. »Verjamemo, da je to odraz želje po več demokracije in vključevanju ljudi v procese odločanja,« so zapisali. Čas je, da si ljudstvo izvoli prihodnost, ki jo želi imeti, so dodali. S koncertom pa ljudi z geslom »Gremo volit!« znova pozivajo na volitve.

Kot so še zapisali v sporočilu, bodo državnozborske volitve potekale točno na drugo obletnico petkovih protestov. Državljane pa protestnice in protestniki tudi vabijo, da se jim v nedeljo ob 19. uri ponovno pridružijo na Trgu republike, kjer bodo skupaj pričakali rezultate volitev.