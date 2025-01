Pred Poklukarjem trinajst ur dolga interpelacijska seja

Notranjega ministra Boštjana Poklukarja danes čaka trinajst ur dolga seja, na kateri bodo opozicijski in koalicijski poslanci soočili svoje mnenje o njegovem delu in odgovornosti. Da bo danes obstal, je moral žrtvovati generalnega direktorja policije Sanada Jušića. V SD in Levici so po odločitvi upravnega sodišča, da je bil sklep uradniškega sveta o njegovem izboru nezakonit, zahtevali ponovitev razpisa za generalnega direktorja. Tudi po tem koalicijski partnerici ostajata nezadovoljni – skrbi ju predvsem dogajanje v centru za varovanje in zaščito –, a s podporo predlogu za njegovo razrešitev ne žugata več. Težko je pričakovati, da ga bosta v razpravi branili.

»Na očitke bom utemeljeno odgovoril,« je obljubil minister, ki mu v SDS in NSi očitajo še slabšo varnost v Sloveniji, drag nakup stražarskih hišic in domnevno oškodovanje javnih financ pri izvajanju projekta helikopterske nujne medicinske pomoči.

Seja državnega zbora se bo začela ob 13. uri.