Pred preiskovalno komisijo vodilni vsaj osmih marketinških agencij

Nova predsednica parlamentarne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, Tamara Vonta je napovedala, da bodo preiskovanje usmerili na agencije, ki tudi za državna podjetja zakupujejo oglasni prostor v medijih in po njenih besedah med drugim delujejo kot lobisti – določajo, kdo bo dobil denar in koliko. »Tako lahko določene medije tudi utišajo, spet drugje pa si kupijo naklonjenost in v imenu naročnikov opravljajo tudi tako imenovano umazano delo,« je poudarila.

Kdo so priče, ki jih bodo zaslišali, ni razkrila, potrdila je le, da so na zadnji seji določili nabor, v katerem so po naših informacijah med drugim vodilni in nekdanji vodilni v agencijah Pristop (Aleš Razpet, Primož Pusar, Ula Spindler, Valerija Prevolšek in Barbara Modic, Matej Klepec, Urban Krajcar), Herman (Denis Mancević, Franc Delić Zavrl, Martina Cirman Popovič, Peter Kukovica), Media Publikum (Blaž in Tilen Klarič), Medialog MDLG (Tamara Slapar), Media agencija (Matic Bajde), Direct Media (Bojan Popović), Formitas (Saša Leben) in Monadon (Jasmin Bojičić).

Kot je navedla, naj bi v dosedanji preiskavi komisija ugotovila, da se je vrednost nakazil izbranim medijem prek medijskih agencij »skokovito in izjemno« povečala v času tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše, zato nameravajo preveriti razloge za to in ugotoviti, ali so se morda dogajale zlorabe državnih podjetij.

Tako naj bi zaslišali tudi vodilne v podjetjih, v katerih ima država delež, in sicer predsednika uprave Zavarovalnice Triglav Andreja Slaparja, predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, nekdanjo predsednico uprave Petrola Nado Drobne, nekdanjega predsednika uprave Darsa Tomaža Vidica, generalnega direktorja državnega podjetja Slovenske železnice Dušana Mesa in pa Mateja Pirca, nekdanjega šefa SDH in DUTB.

Po kakšnem kriteriju so bili omenjeni izbrani, ni jasno, prav tako Vonta ni pojasnila, ali so pri podjetjih tistih, ki jih vabijo, že zaznali dvomljiva nakazila. Je pa poudarila, da to, da nekoga povabijo za pričo, še ne pomeni, da je storil karkoli narobe: »Ne vidim razloga, zakaj ne bi mogli zaslišati nekoga, ki je v okviru pristojnosti te komisije. Kogarkoli, ker ne želim, da izpade, da je kdo mogoče sveta krava oziroma nedotakljiv.«

Na vprašanje, ali bodo fokus preiskave tudi v preteklosti morebitna dvomljiva oglaševalska naročila ministrstev oziroma drugih državnih organov, pa je Vonta odgovorila, da je seznam prič za zdaj takšen, kot je, a ga je ob novih ugotovitvah mogoče tudi razširiti.