Razkrivamo vsebino dokumentov o preklicanem vojaškem šovu

Še pred pravnomočnostjo odločitve ministrstva za obrambo o oddaji naročila za 1,9 milijona evrov vredne vojaške serije – obrambni minister Marjan Šarec si je nato premislil in napovedal ponovitev razpisa – smo zahtevali vso dokumentacijo. Odprtih je bilo več vprašanj o zakonitosti in smotrnosti razpisa, na katera na obrambnem ministrstvu niso odgovarjali. Šele po izteku vseh rokov za možnost pritožbe pa so nam zdaj dokumentacijo skladno z zakonom o dostopu informacij javnega značaja posredovali.

Iz prijave, ki jo je – kot edino popolno – oddal nekdanji pripadnik Slovenske vojske Luka Zorenč oziroma njegovo podjetje Akademija Ris, izhaja, da je tej res priložil zagotovilo POP TV o predvajanju desetih epizod šova na televizijskih programih z nacionalnim dosegom. To je bila ključna zahteva Šarčevega ministrstva, ki je drugi, skoraj milijon cenejši prijavitelj Jan Kok ni izpolnil in je bil tudi zaradi tega izločen.

Lastnik izdajatelja Pro plus je takrat za medije navajal, da bi o predvajanju vojaškega šova »razmislili, če bi kakovost in moč vsebine pritegnili naše gledalce«, a kot kaže dokumentacija, priložena prijavi, je POP TV pisno »zagotovil in jamčil«, da bo navedeno serijo v svojo programsko shemo uvrstil v najbolj gledane termine, jo objavil na Voyu in prek drugih svojih medijev, še zlasti 24ur.com, ter populariziral ogled predmetnih oddaj tako, da bo zagotovljena pričakovana gledanost serije.

Največ ogorčenja in čudenja pa je vzbudila višina zneska za omenjeni projekt, saj so ustvarjalci ocenjevali, da so sami primerljive serije posneli za bistveno manj sredstev.

Kot kaže okviren predračun, je tudi Zorenč predvideval, da bi ga sama produkcija stala le okoli 470 tisočakov, podoben znesek bi odpadel na predprodukcijo in postprodukcijo, največ, okoli 830 tisoč evrov, pa bi šlo za promocijo in predvajanje oddaje, ki bi jo, kot rečeno, zagotovil POP TV.

Zorenč je, kot smo poročali, sicer strokovnjak na področju varnosti in se pri tem lahko pohvali s številnimi referencami, nima pa njegovo podjetje nikakršnih referenc s področja filmske produkcije, čeprav razpisni pogoji od izvajalca zahtevajo vsaj tri produkcije v podobnem obsegu. Te mu je – kot kaže dokumentacija – zagotovil predviden podizvajalec Matej Slabe s svojim espejem. Ta je sodeloval pri več resničnostnih serijah, ki sta jih predvajala tako POP TV kot Planet TV.

Kot je zaslediti na družbenih omrežjih, je pred tem delal za komercialno televizijsko hišo.

Šarec je ob kritikah in pomislekih, ki so se pojavili tudi v njegovi lastni stranki, ves čas sicer zatrjeval, da z javnim naročilom ni nič narobe in da je želel zagotoviti le promocijo vojaškega poklica, a je na koncu tik pred pravnomočnostjo odločitve o izbiri naročila svojo odločitev spremenil. Sporočil je, da bodo naročilo ponovili in v drugo zmanjšali število zahtevanih referenčnih dokazil ter omogočili daljši čas prijave, kar naj bi zagotovilo »večjo konkurenčnost«. Kdaj se bo to zgodilo, včeraj na obrambnem ministrstvu niso znali napovedati.